Connect with us

Actualitate

FOTO: o mie de copii au participat la Programul educativ ”Școala bobocilor” la biblioteca din Sebeș

Publicat

acum 2 ore

O mie de copii au participat la Programul educativ ”Școala bobocilor” la biblioteca din Sebeș. Timp de aproape o lună, Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” din Sebeș s-a transformat într-un spațiu plin de culoare, zâmbete și curiozitate. Preșcolarii și elevii din clasele primare au descoperit, prin intermediul atelierelor tematice și prin vizionări de filme, universul magic al toamnei, poveștile naturii și valorile prieteniei.

Acest proiect de suflet, devenit deja tradiție, s-a bucurat de o participare impresionantă, de aproximativ 1000 de preșcolari, elevi și cadre didactice. Aceștia au luat parte, cu entuziasm, la activitățile desfășurate.

Fiecare atelier a fost o „lecție altfel”, în care imaginația a fost principalul instrument de învățare, iar bucuria a fost recompensa tuturor, transmit reprezentanții instituției.

„Școala Bobocilor” este mai mult decât un proiect: este o poveste care se rescrie în fiecare toamnă, cu ajutorul celor mici și al dascălilor lor dedicați, prin care Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș continuă să își îndeplinească misiunea de a apropia copiii de carte și de lectură.

Programul educativ „Școala Bobocilor. Atelierele Toamnei de Poveste” a ajuns la cea de-a VIII-a ediție, fiind inițiat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Biblioteca Municipală „Lucian Blaga”.

”Mulțumim tuturor cadrelor didactice, elevilor și partenerilor care au răspuns invitației noastre și au contribuit la reușita acestei ediții: Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș, Liceul German Sebeș, Liceul Tehnologic Sebeș, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Sebeș, Grădinița cu Program Normal nr. 6 Sebeș, Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Sebeș, Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Sebeș, Grădinița P.P. „Copiilor Voioși” Sebeș, Grădinița cu Program Prelungit „Blauer Stern” Sebeș, Grădinița „Heidi” Sebeș, Grădinița „MiReLa” Sebeș, Grădinița „Busy Angels” Sebeș”, transmit organizatorii.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 2 minute

VIDEO: Simpozionul ”Libertate, egalitate, fraternitate” la Sala Unirii din Alba Iulia, cu personalități din mediul academic
Evenimentacum 42 de minute

Ministrul Sănătății propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să fie făcute în spitalele publice de urgență
ceata noaptea
Evenimentacum O oră

Atenționare Cod Galben de ceață, sâmbătă seara, în județul Alba. Localități vizate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Spații scoase la licitație de Primăria Alba Iulia, în șanțurile Cetății. Care sunt locațiile și prețurile de pornire
Administrațieacum 11 ore

Peste 70% dintre angajații de la stat consideră că merită salarii mai mari. Care este venitul mediu
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum o zi

Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea
Economieacum o zi

Ce pensie le-a propus Ilie Bolojan magistraților și nu au acceptat. În prezent, pensia medie a acestora ajunge la 5.000 de euro
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum o zi

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Evenimentacum 3 zile

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

pariuri sportive online - topbet.ro sport 14.11.2025
Sportacum o zi

Robert Lewandowski, hattrick vs. Ionuț Radu: Îl poate ajunge polonezul pe Mbappe în clasamentul golgheterilor? (P)
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO Nuntă în anul 2026 în Alba: tendințe, prețuri și recomandări pentru organizarea petrecerii de căsătorie
Când începe Postul Crăciunului
Evenimentacum 3 ore

Zilele cu dezlegare în Postul Crăciunului 2025. Când se mănâncă pește, untdelemn și vin. Calendarul complet
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Evenimentacum 3 zile

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 42 de minute

Ministrul Sănătății propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să fie făcute în spitalele publice de urgență
Actualitateacum 3 ore

Un nou medicament aprobat în Uniunea Europeană. Poate întârzia apariția diabetului de tip 1
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

Numărul maxim de elevi în clasele de liceu, din anul școlar 2026-2027. Reguli pregătite de Ministerul Educației
Educațieacum 2 zile

Clase separate indiferent de numărul de elevi, în comunele izolate din țară. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Mai mult din Educatie