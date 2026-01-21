FOTO: Peste 140 de șoferi amendați de Poliție pe DN1 în județul Alba. Majoritatea sancțiunilor, pentru viteză

Peste 140 de șoferi au fost amendați de Poliția Alba în cadrul unei acțiuni organizate pe DN1. Majoritatea sancțiunilor au fost pentru viteză.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii rutieri au derulat marți, 20 ianuarie, o acțiune de tip „Releu”, pe DN 1, în colaborare cu polițiștii din județele limitrofe.

Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române, a făcut parte dintr-un demers amplu, desfășurat simultan în toate județele traversate de Drumul Național 1. Echipajele rutiere au acționat coordonat.

Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit reducerea riscului rutier. Au fost vizate principalele cauze gereratoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe.

Amenzi date de Poliția Alba

În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii au aplicat 145 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 114 pentru depășirea limitei legale de viteză, 9 pentru neportul centurii de siguranță și 21 pentru alte abateri.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 2 permise de conducere și au retras 8 certificate de înmatriculare.

Au fost efectuate 50 de testări privind consumul de alcool și substanțe psihoactive.

"Îndemnăm toți participanții la trafic care conduc autovehicule să circule cu prudență și să respecte regimul legal de viteză.

Respectarea acestor reguli poate preveni incidente tragice, deoarece neatenția, chiar și pentru o secundă, poate schimba vieți", a transmis IPJ Alba.

