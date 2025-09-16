FOTO: Peste 150 de alergători au participat la Mini Maratonul din Sebeș. Acțiune pentru promovarea mișcării

Peste 150 de alergători au participat la Mini Maratonul din Sebeș, organizat duminică, 14 septembrie. Este vorba de o cursă de alergare deschisă copiilor, tinerilor și adulților dornici să participe în comun la o activitate în aer liber.

Aproximativ 160 de alergători din toate grupele de vârstă au avut oportunitatea de a combina energia alergării cu bucuria întâlnirii și acțiunii în comun pentru promovarea mișcării și a unui stil de viață sănătos.

Toți participanții au fost câștigători odată cu trecerea liniei de sosire din Parcul Tineretului, transmit reprezentanții primăriei.

”Primăria Municipiului Sebeș adresează mulțumiri reprezentanților Asociației „Sebeșul Aleargă” pentru reușita organizării și pentru implicare tinerilor: Tudor Staniș, Alexandru Radu, Paul Jugan, Mădălina Tat, Meda Fenișer, Amina Mucenicu, Tiberiu Avram, Max Mucenicu, Andrei Lungu, Petrică Căian, Cristian Paștiu.

Felicitări tuturor și vă așteptăm cu drag la următoarea ediție a Mini Maratonului de Sebeș!” – Primăria Sebeș

