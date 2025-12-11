FOTO: Peste 300 de elevi din Sebeș au învățat de la polițiști despre regulile rutiere. Activități informativ-educative

Polițiștii Serviciului Rutier Alba, împreună cu polițiști din municipiul Sebeș, în contextul Planului Național de Măsuri „Siguranța rutieră pentru pietoni și bicicliști”, au desfășurat miercuri, 10 decembrie, activități informativ-educative, pe raza municipiului Sebeș, la Liceul Tehnologic Sebeș și la Școala Gimnazială „Silviu Cărpinișianu” Sebeș.

Potrivit IPJ Alba, peste 300 de elevi au participat la aceste activități al căror scop l-a reprezentat conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație și consolidarea unui comportament preventiv în trafic.

Elevilor le-au fost transmise informații privind deplasarea, în condiții de siguranță, pe trotinetă, bicicletă, importanța purtării echipamentelor de protecție, obligația de a purta centură de siguranță de către toți ocupanții unui autovehicul și importanța cunoașterii semnalizării rutiere.

Polițiștii le-au vorbit tinerilor și despre faptul că orice cantitate de alcool poate afecta abilitatea de a conduce un autoturism, iar substanțele interzise afectează, de asemenea, viteza de reacție.

Activitățile informativ-educative privind siguranța rutieră vor continua în județul Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News