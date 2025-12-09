Connect with us

FOTO: Polițiștii și jandarmii au discutat cu elevi din Sebeș despre consecințele violenței și folosirii obiectelor periculoase

Polițiștii și jandarmii din Alba au discutat cu elevii din Sebeș despre violența verbală și fizică, cât și despre alte teme care vizează consecințele bullyingului și portul sau folosirea, fără drept, de obiecte periculoase.

Peste 300 de elevi de la două licee și o școală din Sebeș au aflat de la oamenii legii ce reguli trebuie respectate în comunitate.

Potrivit IPJ Alba, luni, 8 decembrie, în intervalul orar 07:00 – 13:00, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și polițiști din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, au desfășurat 17 activități, pe raza municipiului Sebeș.

Acestea au vizat prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor, în incinta/zona adiacentă Liceului Tehnologic Sebeș, Școlii Gimnaziale nr. 2 Sebeș și a Liceului German Sebeș.

Polițiștii au inițiat discuții cu peste 300 de elevi. Au fost abordate teme care vizează violența, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și fizică, consecințele bullyingului și portul sau folosirea, fără drept, de obiecte periculoase.

Aceștia au desfășurat și activități de instruire a cadrelor didactice pe linia gestionării violenței în mediul școlar, precum și a identificării comportamentelor specifice consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor.

Reamintim că au apărut recent o serie de imagini greu de privit, în care doi elevi de liceu își împart pumni, în autogara din oraș. Mai mult de atât, în video, unul dintre ei folosește un pumnal tip box (o armă albă de tipul rozetă) pe care o pune pe mână pentru a-și lovi adversarul.

VEZI ȘI VIDEO: Bătaie între doi elevi de liceu, în autogara din Sebeș. Un șofer a intervenit în timp ce colegii lor râdeau și faceau glume

