Connect with us

Eveniment

VIDEO: Bătaie între doi elevi de liceu, în autogara din Sebeș. Un șofer a intervenit în timp ce colegii lor râdeau și faceau glume

Publicat

acum O oră

Într-un video postat pe Facebook, de un bărbat din Sebeș, apar o serie de imagini greu de privit: Doi elevi de liceu își împart pumni, în autogara din oraș. 

Mai mult de atât, unul dintre ei folosește un pumnal tip box (o armă albă de tipul rozetă) pe care o pune pe mână pentru a-și lovi adversarul. 

Este vorba despre doi minori, unul de 15 ani, iar altul de 17 ani. Cel în vârstă de 15 ani este din Doștat, iar cel care are 17 ani din Gârbova. Altercația a avut loc în data de 4 decembrie 2025, iar video-ul a fost postat pe Facebook de Nelu M.


Acesta a precizat că sunt elevi ai Liceului Tehnologic din Sebeș.

În video se poate cum în jurul celor doi sunt strânși colegi de liceu, parte din ei care fac comentarii ironice față de vremea de afară, sau chiar că pleacă autobuzul. Mulți dintre ei râd, sau fac glume în timp ce cei doi elevi se luptă.

Unul pentru a-i scoate box-ul din mână adversarului, cel de al doilea pentru a încerca să se elibereze pentru a-l putea lovi.

Glume în timp ce cei doi se bat

Scenele violente se desfășoară în mijlocul stației de autobuze, în văzul a zeci de tineri. Însă nimeni nu intervine. La un moment dat, cel care are pumnul în bagă în buzunar, dar pare că nu mai vrea să continue conflictul.

Apoi, adeversarul său îl lovește dintr-o laterală, prin surpindere, în uralele privitorilor, apoi continuă loviturile. De asemenea, în conflict pentru câteva secunde pare că mai intervin și alți tineri, dar o parte dintre cei prezenți strigă să nu se bage și să îi lase să se bată doar cei doi.

Pentru încă câteva secunde cei doi se lovesc. Într-un final la fața locului apare șoferul autobuzului, singurul adult care a intervenit pentru a stopa scandalul.

Acesta chiar strigă la cei prezenți pe margine care nu au intervenit și i-au lăsat pe cei doi să se bată.

Mama unuia dintre ei a depus plângere

Reprezentanții IPJ Alba, au precizat pentru alba24.ro că mama elevului de 15 ani a depus plângere la poliție. Plângerea a fost depusă în data de 5 decembrie.

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 decembrie 2025, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către o femeie din localitatea Doștat, județul Alba, cu privire la faptul că fiul ei ar fi fost victima unei infracțiuni de lovire.

Din primele verificări efectuate de către polițiști, reiese că, în data de 4 decembrie 2025, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla pe raza municipiului Sebeș, un tânăr de 15 ani, din localitatea Doștat, ar fi fost lovit de către un alt tânăr de 17 ani, din localitatea Gârbova.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, în vederea documentării faptei, au comunicat reprezentanții IPJ Alba.

 

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 27 de minute

Temele pentru acasă ale elevilor, limitate prin Ordin al ministrului Educației. Cât timp pot lucra zilnic
Evenimentacum O oră

VIDEO: Bătaie între doi elevi de liceu, în autogara din Sebeș. Un șofer a intervenit în timp ce colegii lor râdeau și faceau glume
Administrațieacum O oră

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
cetate, alba iulia, cetatea alba carolina
Administrațieacum 21 de ore

Alba Iulia va deveni oficial Capitala Tineretului din România 2026. Evenimentul de semnare, programat în 10 decembrie
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

APIA primește cereri de la fermieri pentru ajutorul de stat în sectorul creșterea animalelor. Termenul limită și sumele acordate
Economieacum o zi

A început ultima ediție din 2025 a programului de titluri de stat Fidelis. Cum pot fi cumpărate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum O oră

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
roman
Evenimentacum 19 ore

Florin Roman, cel mai prolific parlamentar de Alba. Jumătate din legile inițiate vreodată de aleșii județului poartă semnătura sa
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 18 ore

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ
Actualitateacum 2 zile

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 7 ore

Cravata Galbenă, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, în acest weekend în Alba Iulia, la Cinema Inspire din Alba Mall
sfantul_nicolae_mira_lichiei_deschidere-e1544004778202
Evenimentacum 9 ore

6 decembrie, Sfântul Nicolae: semnificații, tradiții și obiceiuri. Care este fapta care l-a făcut atât de iubit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 4 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 5 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 3 zile

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 27 de minute

Temele pentru acasă ale elevilor, limitate prin Ordin al ministrului Educației. Cât timp pot lucra zilnic
Educațieacum 2 ore

Cine a câștigat titlul de Miss și Mister Boboc 2025, la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia
Mai mult din Educatie