VIDEO: Bătaie între doi elevi de liceu, în autogara din Sebeș. Un șofer a intervenit în timp ce colegii lor râdeau și faceau glume

Într-un video postat pe Facebook, de un bărbat din Sebeș, apar o serie de imagini greu de privit: Doi elevi de liceu își împart pumni, în autogara din oraș.

Mai mult de atât, unul dintre ei folosește un pumnal tip box (o armă albă de tipul rozetă) pe care o pune pe mână pentru a-și lovi adversarul.

Este vorba despre doi minori, unul de 15 ani, iar altul de 17 ani. Cel în vârstă de 15 ani este din Doștat, iar cel care are 17 ani din Gârbova. Altercația a avut loc în data de 4 decembrie 2025, iar video-ul a fost postat pe Facebook de Nelu M.



Acesta a precizat că sunt elevi ai Liceului Tehnologic din Sebeș.

În video se poate cum în jurul celor doi sunt strânși colegi de liceu, parte din ei care fac comentarii ironice față de vremea de afară, sau chiar că pleacă autobuzul. Mulți dintre ei râd, sau fac glume în timp ce cei doi elevi se luptă.

Unul pentru a-i scoate box-ul din mână adversarului, cel de al doilea pentru a încerca să se elibereze pentru a-l putea lovi.

Glume în timp ce cei doi se bat

Scenele violente se desfășoară în mijlocul stației de autobuze, în văzul a zeci de tineri. Însă nimeni nu intervine. La un moment dat, cel care are pumnul în bagă în buzunar, dar pare că nu mai vrea să continue conflictul.

Apoi, adeversarul său îl lovește dintr-o laterală, prin surpindere, în uralele privitorilor, apoi continuă loviturile. De asemenea, în conflict pentru câteva secunde pare că mai intervin și alți tineri, dar o parte dintre cei prezenți strigă să nu se bage și să îi lase să se bată doar cei doi.

Pentru încă câteva secunde cei doi se lovesc. Într-un final la fața locului apare șoferul autobuzului, singurul adult care a intervenit pentru a stopa scandalul.

Acesta chiar strigă la cei prezenți pe margine care nu au intervenit și i-au lăsat pe cei doi să se bată.

Mama unuia dintre ei a depus plângere

Reprezentanții IPJ Alba, au precizat pentru alba24.ro că mama elevului de 15 ani a depus plângere la poliție. Plângerea a fost depusă în data de 5 decembrie.

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 decembrie 2025, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către o femeie din localitatea Doștat, județul Alba, cu privire la faptul că fiul ei ar fi fost victima unei infracțiuni de lovire.

Din primele verificări efectuate de către polițiști, reiese că, în data de 4 decembrie 2025, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla pe raza municipiului Sebeș, un tânăr de 15 ani, din localitatea Doștat, ar fi fost lovit de către un alt tânăr de 17 ani, din localitatea Gârbova.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, în vederea documentării faptei, au comunicat reprezentanții IPJ Alba.

