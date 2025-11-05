FOTO: Polițiștii și jandarmii au discutat cu peste 350 de elevi din Aiud despre consecințele bullyingului. Ce alte teme au abordat

Polițiștii și jandarmii din Alba au desfășurat 25 de activități în Aiud, pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta sau zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Potrivit IPJ Alba, la data de 4 noiembrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 13:00, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei din cadrul Poliției Municipiului Aiud, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, au desfășurat 25 de activități, pe raza municipiului Aiud.

Polițiștii au inițiat discuții cu peste 350 de elevi, fiind abordate teme care vizează:

violența,

consumul de tutun,

alcool și substanțe interzise,

absenteism,

violență verbală,

consecințele bullyingului.

De asemenea, polițiștii din Aiud au desfășurat și activități de prelucrarea a legislației privind comercializarea de băuturi alcoolice, tutun și băuturi energizante.

Astfel, consolidarea siguranței copiilor presupune un efort colectiv, adaugă IPJ Alba.

