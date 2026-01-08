FOTO: Pompierii din Câmpeni au intervenit pentru degajarea unui acoperiș de balcon parțial desprins

Pompierii din Câmpeni au intervenit joi, 8 ianuarie, pentru degajarea unui acoperiș de balcon desprins. Este vorba despre un acoperiș din policarbonat care se afla montat la balconul unui bloc din oraș, la etajul al treilea.

La fața locului pentru degajarea acoperișului au intervenit pompierii din Câmpeni.

Din câte se poate vedea în pozele efectuate de pompierii militari acoperișul prezenta un real pericol pentru trecători.

Drept urmare acesta a fost demontat.

