FOTO: Președintele Cehiei a vizitat Alba Iulia și Mănăstirea Oașa. Petr Pavel a străbătut România cu un grup de motocicliști

Petr Pavel, președintele Cehiei, și-a petrecut o parte din vacanță, în România, alături de un grup de prieteni motocicliști. Acesta a vizitat mai multe orașe și obiective turistice din țară.

Președintele Cehiei care în trecut a fost și cel mai înalt oficial militar al NATO a trecut inclusiv prin Alba Iulia. A fost o excursie în anonimat alături de un grup de prieteni și un număr minim de gărzi de corp.

Reporterii ziarului ceh, idnes.cz, au publicat în exclusivitate o serie de fotografii cu președintele Cehiei, fotografii făcute în timpul aventurii sale prin România. Autorul pozelor este Jan Altner.

Petr Pavel a trecut prin Alba, prin mai multe zone în care s-a oprit și a făcut poze: Cetatea Alba Carolina și Mănăstirea Oașa.

La Alba Iulia președintele Cehiei s-a pozat în fața Porții a III-a a Cetății Alba Carolina. Acesta era îmbrăcat cu blugi, un tricou, o vestă moto, iar pe deasupra o cămașă roșie cu pătrățele negre, iar în spate purta un rucsac.

A mers în anonimat prin România

Jurnaliștii de la idnes, au mai precizat că șeful statului ceh nu și-a făcut publică identitatea și că s-a comportat ca un turist normal. A stat în cazări simple, maxim o noapte la fiecare cazare în parte și drumul l-a făcut pe motocicletă alături de prietenii și gărzile sale de corp.

„Călătoria cu trenul a fost grozavă pentru că am economisit două zile și a fost plăcut și că am dormit mai mult înainte de călătorie. Cât despre călătorie, aș recomanda România tuturor.

Uneori avem prejudecăți că este foarte înapoiată, dar este o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și locuri foarte frumoase. Cred că atunci când oamenii merg la munte, cu siguranță nu vor greși, pentru că munții au încă ceva sălbatic și foarte prietenos în ei, lucru probabil rar de găsit în altă parte în zilele noastre”, comentează Petr Pavel în exclusivitate pentru iDNES.cz.

sursă foto: idnes.cz, Jan Altner.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News