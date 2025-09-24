Connect with us

FOTO: Restricții de circulație pe autostrada A10, sens Alba Iulia – Sebeș. Se fac lucrări la carosabil. Alte zone vizate

acum 20 de minute

Restricții de circulație pe autostrada A10 sens Alba Iulia – Sebeș, miercuri după-amiaza. Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență.

Se fac lucrări la carosabil (reparații), pe tronsonul între nodurile rutiere Alba Iulia Nord – Alba Iulia Sud.

Restricții în alte zone

Alte restricții de circulație sunt pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu:

  • km 275+900 – 277+000 (Săliște – Apoldu de Jos (Sibiu) – banda 1 și banda de urgență de pe Calea 1 (sens Sibiu – Sebeș) sunt restrictionate până la ora 18.00.
  • Aciliu – înlocuirea/repararea parapetelor de siguranță; repararea părții carosabile, circulația restricționată pe o bandă
  • km 275+500 – 276+300 (Apoldu de Jos – Săliște/ jud. Sibiu) – tasare parte carosabilă; restricție de viteza 60 km/h pe calea 2 (sens Orăștie – Sibiu), până în 5 octombrie
