FOTO: Sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Transilvăneni, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Au participat mii de credincioși

Arhiepiscopul orodox Irineu a oficiat marți Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, cu prilejul prăznuirii Sfinților Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, a Sfântului Mucenic Oprea și a Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel.

”Bucuria duhovnicească din acest an a fost sporită de prezența cinstitelor moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, care au fost aduse spre închinare la Catedrala eparhială în după-amiaza zilei de luni, 20 octombrie, de la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț” au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei.

Programul liturgic al zilei a debutat la ora 8.30, cu slujba Utreniei. Apoi, de la ora 9.40, soborul clericilor, în frunte cu Părintele Arhiepiscop Irineu, a pornit în procesiune spre scena special amenajată în fața Catedralei Reîntregirii și Încoronării, unde a fost oficiată Sfânta Liturghie.

La sărbătoarea din această zi au luat parte mii de preoți și credincioși din cele zece protopopiate ale județelor Alba și Mureș, au precizat organizatorii.

Precizările oficiale ale Arhiepiscopiei de Alba Iulia

”Încă de la primele ore ale dimineții, pelerinii s-au închinat cu multă evlavie cinstitelor moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, așezate spre închinare în galeria (culoarul) de pe latura de sud a ansamblului Catedralei arhiepiscopale din vechea Cetate a Bălgradului.

În cuvântul rostit cu ocazia praznicului din data de 21 octombrie, Întâistătătorul Eparhiei Alba Iuliei, Părintele Arhiepiscop Irineu, a evidențiat exemplul viu și grăitor al Sfinților Mărturisitori Transilvăneni și al Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț:

„Sfinții Mărturisitori ai Ardealului, pe care azi îi prăznuim, sunt adevărați atleți ai lui Hristos, care au luptat, au suferit și s-au jertfit pentru apărarea dreptei credințe și a identității noastre etnice. Prin pilda vieții lor, ei ne îndeamnă să păstrăm cu fidelitate Legea strămoșească, prin care neamul nostru poate dăinui și prospera.

Sărbătoarea noastră este încununată astăzi prin prezența, aici, la Alba Iulia, a moaștelor Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, care a fost un far de lumină călăuzitor în vremuri grele. Acest mare Sfânt de la Râmeț cu Sfinții Visarion, Sofronie și Oprea ne stau alături mereu, ca să ne ajute la nevoie și să ne susțină în eforturile noastre pentru dobândirea desăvârșirii morale și a mântuirii veșnice”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, dirijat cu măiestrie artistică de către pr. prof. dr. Nicolae Topîrcean.

De asemenea, la Sfânta Liturghie au luat parte numeroase oficialități județene și locale: Nicolae Albu – Prefectul Județului Alba, Ion Dumitrel – Președintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan și George Rotar – Vicepreședinți ai Consiliului Județean Alba, Marius Filimon și Adina Cristina Toma – Viceprimari ai Municipiului Alba Iulia, Colonel Tudor-Gheorghe Pașca – Inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, Colonel Ovidiu Nicolae Costea, Inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, și Comisar șef de poliție Constantin Ilea, Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

După Sfânta Liturghie, maica stareță Stavrofora Apolinaria Barb a reliefat bucuria duhovnicească din această zi:

„De sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Ardeleni, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, am însoțit racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Mănăstirea Râmeț la Catedrala Încoronării din Alba Iulia.

Am fost întâmpinați cu mult entuziasm de către numeroși clerici și de o mulțime mare de popor din Alba Iulia și din împrejurimi.

Numeroșii credincioși prezenți în Cetatea Unirii la această sărbătoare a Sfinților români ne încredințează de dragostea față de acești atleți ai lui Hristos care au mărturisit credința ortodoxă pe plaiurile bătrânului Ardeal, atât de vitregit în istoria sa.

Sfântul Dometie rămâne un model de aleasă viețuire pentru preoți, monahi și credincioși prin jertfelnicia și statornicia sa, prin lucrarea virtuților, prin puterea rugăciunilor sale și, mai ales, prin dragostea milostivă față de aproapele”.

Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie și Sfântul Mucenic Oprea, recunoscuți ca fiind vajnici și neînfricați apărători ai dreptei credințe în secolul al XVIII-lea, au fost canonizați în urmă cu 68 de ani, la data de 21 octombrie 1955.

Ceremonia solemnă a avut loc la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, în prezența a mii de credincioși, Dumnezeiasca Liturghie și rânduiala canonizării fiind oficiate de către un impresionant sobor de arhierei, preoți și diaconi, în fruntea căruia s-a aflat Mitropolitul Vasile Lăzărescu al Banatului.

În prezența a numeroase autorități ale statului, Mitropolitul Vasile a dat citire Tomosului Sinodal prin care se făcea cunoscută în mod oficial canonizarea Sfinților Mărturisitori Transilvăneni.

Astfel, de atunci și până în zilele noastre, data de 21 octombrie reprezintă pentru credincioșii de pe plaiurile Albei, și nu numai, un prilej de aleasă bucurie duhovnicească, odată cu cinstirea solemnă a celor care, în vremuri de restriște, în decursul secolului al XVIII-lea, s-au jertfit pentru dreapta credință a românilor din Transilvania”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News