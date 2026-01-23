Connect with us

FOTO: SPAP Sebeș intervine în teren pentru a preveni formarea poleiului pe carosabil

SPAP Sebeș anunță cum se intervine în teren pentru a preveni formarea poleiului pe carosabil.

”Din cauza fenomenelor meteorologice înregistrate în ultimele ore, ninsori ușoare, ploaie cu gheață, a umidității ridicate din atmosferă precum și a temperaturilor negative înregistrate pe parcursul nopții, dar și din timpul zilei, există posibilitatea de formare a poleiului.

Pentru a preveni formarea poleiului, echipele Serviciului Public de Administrarea patrimoniului Sebeș, se află în teren și efectuează acțiuni pentru combaterea poleiului.

Operațiunea se realizează cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum și se desfășoară pe toate străzile din Municipiului și a localităților aparținătoare – Lancrăm, Petrești și Răhău în vederea asigurării siguranței circulației”, transmite SPAP Sebeș.

Se acționează cu utilaje speciale de împrăștiere uniformă a materialului prin aplicarea pe carosabil a dozajului eficient de soluție lichidă pentru combaterea poleiului și prevenirea înghețului, potrivit sursei citate.

Activitatea de combatere a depunerii poleiului continuă și pe parcursul dimineții având în vedere faptul că temperaturile s-au menținut negative.

