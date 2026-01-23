Noi obligații pregătite pentru dezvoltatorii imobiliari. Documentele cu materialele și dotările vor deveni obligatorii

Noi obligații pregătite pentru dezvoltatorii imobiliari. Potrivit unui proiect publicat în dezbatere de Ministerul Economiei, dezvoltatorii imobiliari ar putea fi obligați să furnizeze clienților, înainte de semnarea promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, o fișă de informare.

Documentul va conține, printre altele, lista dotărilor, finisajelor și echipamentelor, specificațiile principale ale materialelor și denumirea furnizorilor.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a publicat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern privind obligațiile dezvoltatorilor imobiliari în relația cu persoanele fizice în calitate de consumatori.

Potrivit reprezentanților ministerului, piața imobiliară din România se află într-o continuă expansiune, înregistrând o creștere semnificativă a numărului de proiecte rezidențiale dezvoltate în ultimii ani.

În acest context, s-a constatat o creștere a numărului de reclamații și sesizări formulate de consumatori cu privire la neconcordanțele dintre dotările, finisajele și materialele prezentate în ofertele comerciale ale dezvoltatorilor imobiliari și cele efectiv livrate la momentul recepționării unității locative.

În prezent, nu există o reglementare expresă care să impună dezvoltatorilor imobiliari obligația de a furniza, înainte de semnarea promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, informații clare, verificabile și comparabile privind:

dotarea standard și opțională a unității locative;

tipul și calitatea materialelor utilizate în construcție și finisaje;

principalii furnizori ai echipamentelor și instalațiilor;

perioada de garanție aferentă fiecărui element de construcție sau instalație.

Această lipsă de transparență creează o asimetrie de informație între profesionist și consumator, determinând dificultăți în luarea unei decizii informate și în protejarea intereselor economice ale cumpărătorului.

De asemenea, neexistând o fișă tehnică unitară a locuinței, consumatorii nu au posibilitatea de a compara ofertele diferiților dezvoltatori pe baza unor criterii obiective.

„Potrivit legislație de protecție a consumatorilor, profesioniștii au obligația de a informa corect, complet și precis consumatorii, această obligație neputând fi înlăturată prin invocarea secretului comercial sau profesional. Cu toate acestea, în lipsa unei norme specifice aplicabile sectorului imobiliar, aplicarea acestor principii generale este dificilă, iar intervenția normativă devine necesară pentru a garanta aplicarea efectivă a dreptului la informare”, explică reprezentanții ministerului, în nota de fundamentare a proiectului.

Ce prevede proiectul

Proiectul urmărește instituirea unei obligații legale clare pentru operatorii economici – dezvoltatori imobiliari – de a informa consumatorii, anterior semnării promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare, cu privire la toate caracteristicile esențiale ale unităților locative oferite, astfel încât decizia de achiziție să se bazeze pe informații reale și verificabile.

Se propune astfel introducerea obligației dezvoltatorilor imobiliari de a furniza, înainte de semnarea promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, o fișă de informare a consumatorului, care să conțină, într-o formă standardizată:

lista dotărilor, finisajelor și echipamentelor care fac parte din livrarea standard a unității locative, precum și eventualele opțiuni suplimentare sau îmbunătățiri disponibile la cererea cumpărătorului: numărul și tipul prizelor și întrerupătoarelor, tipul tâmplăriei, obiectele sanitare montate, tipul pardoselilor și al faianței, aparatele de încălzire / răcire, sistemul de ventilație, corpurile de iluminat montate etc.;

specificațiile principale ale materialelor utilizate la structura de rezistență, instalații, tâmplărie, finisaje interioare și exterioare;

denumirea furnizorilor și a producătorilor principali ai materialelor, echipamentelor și produselor de construcții utilizate;

trimiterea la documentația tehnică care a stat la baza autorizației de construire, emisă conform Legii nr. 50/1991.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) va avea competența de a verifica respectarea acestor obligații de informare și de a aplica sancțiuni contravenționale în caz de nerespectare.

Comercializarea unităților locative noi de către dezvoltatorii imobiliari fără informarea prevăzută va constitui contravenție și se va sancționa cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei.

