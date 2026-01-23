Ajutor de deces 2026: Ce documente sunt necesare și cum se face dosarul. Informații oficiale

Ajutor de deces 2026: Pentru a primi acest ajutor, în cazul unui eveniment nefericit în familie, sunt necesare o serie de documente, care trebuie depusă la Casa de Pensii.

Acest ajutor este o formă de sprijin financiar acordată de stat pentru a ajuta familia sau persoana care suportă cheltuielile generate de decesul unei persoane asigurate sau pensionare.

Rolul său este de a acoperi, măcar parțial, costurile imediate și inevitabile legate de organizarea funeraliilor, într-un moment dificil din punct de vedere emoțional și financiar.

Decesul presupune cheltuieli urgente: sicriu, servicii funerare, transport, acte, loc de veci, pomeniri sau alte tradiții religioase.

Aceste costuri apar brusc și pot deveni împovărătoare, mai ales pentru familiile cu venituri reduse. Din acest motiv, statul intervine printr-un mecanism de protecție socială menit să ofere un sprijin rapid.

În România, ajutorul de înmormântare este acordat în baza legislației privind sistemul public de pensii și se plătește din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Beneficiul se acordă, de regulă, în cazul decesului unui pensionar, al unei persoane asigurate sau al unui membru de familie al acestora, în anumite condiții. Suma este stabilită anual și poate diferi în funcție de statutul persoanei decedate.

Un aspect important al ajutorului de înmormântare este caracterul său prompt. Legea prevede ca plata să se facă într-un termen scurt, tocmai pentru a răspunde nevoilor imediate ale familiei.

De obicei, banii sunt acordați persoanei care dovedește că a suportat cheltuielile de înmormântare, indiferent de gradul de rudenie.

Dincolo de componenta financiară, ajutorul de înmormântare are și o semnificație socială profundă. El reprezintă o formă de solidaritate a statului față de cetățeni în unul dintre cele mai sensibile momente ale vieții.

Chiar dacă suma nu acoperă integral costurile unei înmormântări, ea oferă un sprijin concret și un semn de recunoaștere a demnității umane.

Pentru a primi acest ajutor, sunt necesare o serie de acte, potrivit Casei Naționale de Pensii.

Ajutor de deces 2026: Ce documente trebuie să conțină dosarul

A) În cazul asiguratului sau pensionarului

a) cerere tip (anexa 11) pentru acordarea ajutorului de deces – completată și semnată de către solicitant

b) certificat de deces;

c) act de identitate al solicitantului;

d)acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;

e) dovada (respectiv factură și chitantă – bon fiscal) /declaraţiei pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

f) în cazul salariaților (asiguraților) decedați adeverință emisă de către angajator.

g) document bancar – cont deschis pe teritoriul României, în situația în care se optează pentru plata în cont

B) În cazul membrului de familie (soțul, copiii, părintii și bunicii oricăruia dintre soți) care nu era asigurat sau pensionar la data decesului, pe lângă documentele prevăzute anterior mai trebuie anexate și următoarele acte:

a) cerere tip (anexa 11) pentru acordarea ajutorului de deces – completată și semnată de către solicitant

b) actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;

c) averința care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Plata ajutorului de deces se poate face prin:

cupon de diferențe, la domiciliul solicitantului,

cont bancar (la cerere se va anexa extras de cont).

