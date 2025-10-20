Connect with us

FOTO: SPAP Sebeș, lucrări de reabilitare a drumului de acces spre zona agricolă „Sub Vii”

acum O oră

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, în vederea facilitării accesului acestora la terenurile agricole și viile situate în zona numită „Sub Vii” din municipiul Sebeș, Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului, efectuează în această perioadă lucrări de reprofilare și completare cu piatră concasată a drumului de acces spre această zonă.

Potrivit reprezentanților administrației locale, reabilitarea drumurilor neasfaltate se face de către personalul serviciului public, cu utilajele din dotare  – cilindru compactor, autogreder, buldoexcavator, etc.

