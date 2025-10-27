FOTO: Stații de încărcare a mașinilor electrice în comuna Sântimbru și modernizări de drumuri. Stadiul lucrărilor

În comuna Sântimbru sunt amenajate mai multe stații de încărcare pentru mașini electrice. De asemenea, sunt mai multe lucrări de modernizare a drumurilor.

Despre stadiul lucrărilor a dat detalii primarul comunei, Ioan Iancu Popa.

În cadrul proiectului de modernizare drumuri (DJ 107) din Totoi, s-a amenajat un pod de trecere peste canalul cu rigole, proaspăt construit, ce preia apa din deal, transmite primarul, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, au fost montate și protecțiile laterale atât la trecere cât și la capurile de pod.

”Am început și amenajarea primei stații de încărcare pentru mașinile electrice din cele care se vor construi în fiecare localitate din comuna Sântimbru”, mai precizează primarul.

