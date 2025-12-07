FOTO ȘTIREA TA Accident rutier în parcarea de la Carolina Mall din Alba Iulia: Mai multe mașini avariate de o șoferiță

Un accident rutier a avut loc duminică, 7 decembrie, în jurul orei 16.30, în parcarea centrului comercial Carolina Mall din Alba Iulia.

Mai multe imagini din zona accidentului rutier au fost surprinse de un cititor alba24.ro, aflat în acel moment, în parcare.

Din primele infomații transmise de IPJ Alba, o șoferiță ar fi pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea și a avariat mai multe autoturisme. Potrivit IPJ Alba este vorba despre o femeie în vârstă de 27 de ani. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Din imaginile transmise se pot observa cel puțin trei autoturisme avariate. De asemenea, în imagini se pot observa un semn de circulație pus la pământ, dar și un stâlp de beton distrus.

Reprezentanții IPJ Alba au declarat că vor reveni cu amănunte după ce polițiștii prezenți vor definitiva cercetarea la fața locului.

UPDATE 17.20: Potrivit IPJ Alba, accidentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Din primele cercetări accidentul s-a produs din cauza neacordării de prioritate. În total au fost avariate patru autoturisme.

