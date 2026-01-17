FOTO-VIDEO: Cățel salvat din apartamentul din Alba Iulia în care s-a produs o explozie. A fost dus la veterinar

Un cățel a fost salvat sâmbătă dimineața din apartamentul aflat pe strada Arnsberg din Alba Iulia, în care s-a produs o explozie.

Animalul a suferit câteva arsuri și a fost preluat de către cei de la Serviciul Gestionarea Câinilor fără Stăpân din cadrul Primăriei Alba Iulia, dus la veterinar și tratat.



Potrivit viceprimarului Marius Filimon, cățelul va sta următorele zile la adăpostul de câini din municipiu, până când stăpâna acestuia va veni din Germania.

Vezi și VIDEO: Care este starea bărbatului rănit în explozia produsă într-un apartament din Alba Iulia

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News