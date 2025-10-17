FOTO-VIDEO: Depozitul de ceramică veche, un nou reper cultural în Cetatea Alba Carolina. Expoziție și prelegere aplicată

Printr-un amplu proces de reabilitare și refuncționalizare, un nou spațiu din Cetatea Alba Carolina a fost redat comunității și circuitului turismului cultural. Astfel, pe Aleea Sfântul Capistrano de pe latura de Nord, un fost spațiu utilitar a devenit un hub cultural, un loc viu, deschis experimentului artistic și dialogului interdisciplinar, în care trecutul și contemporaneitatea se completează firesc.

Depozitul de ceramică veche găzduiește piese arheologice valoroase, un laborator de restaurare piatră, un atelier de ceramică, dar și zone dedicate expozițiilor, evenimentelor culturale și programelor educaționale, a transmis președintele CJ Alba, Ion Dumitrel.

Expoziția și prelegerea aplicată „Artefacte litice între conservare, restaurare și valorificare”

Vineri, de la ora 16:00, la Depozitul de ceramică veche a avut loc expoziția și prelegerea aplicată „Artefacte litice între conservare, restaurare și valorificare”, prezentată de Sidonia Olea, specialist în domeniul conservării și restaurării patrimoniului.

Evenimentul combină o expoziție de panouri cu tematica patrimoniului cultural (in colbaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara) – organizata de Monica Druta si Dana Zudor, cu o prelegere aplicată.

Acesta oferă publicului o perspectivă complexă asupra proceselor de restaurare și a modalităților prin care obiectele din piatră pot fi puse în valoare, păstrându-le totodată autenticitatea.

Casa Olarului la Depozitul de ceramică veche – un nou spațiu dedicat tradiției și creației

Depozitul de ceramică veche va găzdui permanent Secția de olărit a Centrului de Cultură „Augustin Bena”, oferind publicului posibilitatea de a descoperi tradiția ceramicii transilvănene nu doar ca obiect estetic, ci ca formă vie de identitate culturală.

Totodată, Depozitul de Ceramică Veche va funcționa ca platformă dinamică de expresie artistică, destinată expozițiilor de artă, recitalurilor, spectacolelor, concertelor, conferințelor și programelor educative dedicate copiilor și tinerilor.

Depozitul de Ceramică Veche devine astfel un punct pe harta turismului cultural și un simbol al continuității — al felului în care arta, educația și memoria locului pot conviețui armonios sub semnul valorilor autentice.

Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” îi invită pe albaiulieni să descopere „Casa Olarului”, un proiect dedicat păstrării și transmiterii artei olăritului românesc.

Evenimentul va avea loc sâmbătă și duminică, 18 – 19 octombrie, între orele 16:00 – 18:30.

