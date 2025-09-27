Connect with us

FOTO-VIDEO: Festivalul rustic „La Ceaune”, la Oarda. Cine a câștigat trofeul pentru cel mai bun ceaun și ce a pregătit

Publicat

acum 1 minut

Festivalul rustic „La Ceaune” a avut loc sâmbătă, 27 septembrie, pe stadionul din Oarda. În cadrul evenimentului devenit tradiție în rândul liberalilor din Alba, 8 echipe de pasionați ai artei culinare au pregătit rețete delicioase.

Trofeul pentru cel mai bun ceaun al anului a ajuns la Marius Bogin din Sebeș, care a pregătit un gulaș de malac și o tocană de oaie. Pe locul doi s-a clasat Ruscior TLN, iar pe poziția trei echipa Carla. 

Festivalul rustic „La Ceaune” se desfășoară anual, pe stadionul din Oarda de Jos. Este un ”team building” cu iz de serbare câmpenească, în care toți liberalii se strâng și gătesc în echipe mâncare la ceaun.

„Suntem aici pe stadionul din Oarda de Jos, la o nouă ediție, iată că se continuă de aproape 20 de ani, <La Ceaune>. Sunt echipe care se înscriu, vin și fac ceaun, oferă, bineînțeles, gratis și ceaun și băuturi și prăjituri și alte lucruri celor care vin și participă. (…)

E o sărbătoare organizată de Partidul Național Liberal Alba Iulia cu sprijinul Tineretului Național Liberal, al Organizației Femeilor Liberale. Sunt rețete inedite, fiecare își alege ceea ce vrea să facă și ce am văzut astăzi, pentru că n-a fost ușor jurizarea, au fost diverse ceaune cu carne de vită, de oaie, de porc, care de care mai gustoase și mai interesante.

Au fost 8 echipe și mai avem câțiva care participă pe lângă concursul în sine pentru că și-au dorit”, a transmis primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa. 

Câștigătorul trofeului pentru cel mai bun ceaun, Marius Bogin din Sebeș, a pregătit un gulaș de malac (vițel de bivol) și o tocană de oaie.

Acesta a transmis că cel mai important ingredient e carnea proaspătă. „E foarte importantă carnea. Carnea să fie de bună calitate și proaspătă. Condimente, sare, piper, nu vegeta, nu nimica. Și să îți fie drag să faci”, a spus Marius Bogin.

 

