FOTO-VIDEO: Noua creșă din Parcul Arini din Sebeș a fost inaugurată, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila

Noua creșă amplasată în Parcul Arini din Sebeș a fost inaugurată oficial joi seara, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. Creșa va putea găzdui 40 de copii, organizați în patru grupe, oferind condiții moderne și sigure pentru cei mici, au transmis reprezentanții Primăriei Sebeș.

„E o creșă mică, cu minim 40 de locuri, cu un spațiu generos. Vă recomand acum, fiind prima creșă finalizată în județul Alba, ca un sfat, în alte județe experiența este că, având în vedere suprafața generoasă, în alte județe DSP-ul a autorizat pentru un număr mai mare de copii”, a spus ministrul Cseke Attila.

Investiția s-a ridicat la peste 11,8 milioane de lei, fonduri nerambursabile din PNRR. Lucrările trebuiau însă să fie gata în luna martie 2025.

Înscrierile pentru noua creșă au început deja, a spus primarul Dorin Nistor.

În total, în acest program guvernamental sunt în construcție 241 de creșe la nivel național. Din 241, 35 sunt finalizate și până la sfârșitul anului se vor mai finaliza câteva zeci de creșe, pentru că acum suntem în partea de finalizare a acestor creșe. 127 sunt încă în execuție, iar celelalte au executant, dar sunt în faza de proiectare în întreaga țară.

În județul Alba, pot să vă spun că avem șase creșe în construcție, respectiv una finalizată pe finanțare europeană PNRR și o creșă care este pe finanțare națională în execuție. Cele mai avansate după Sebeș, va urma anul acesta să predăm la Aiud, tot o creșă mică și la Abrud tot o creșă mică și cea mare care va fi la Alba Iulia și mai avem în execuție și la Zlatna și la Blaj creșe.

În total în județul Alba, pe acest program guvernamental, se va construi infrastructura anteprescolară pentru minim 350 de copii”, a spus ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Clădirea este eficientă energetic și va beneficia de toate facilitățile prevăzute de reglementările legale: camere de joacă, dormitoare, spălătorie proprie, bucătărie, sală mare funcțională, cabinet medical, spații administrative.

Spațiile de joacă în aer liber sunt generoase, de cel puțin 10 metri pătrați pentru fiecare copil.

Acoperișul va putea fi folosit și pentru a fi amenajate spații verzi, terase înverzite.

Imobilul pentru învățământ antepreșcolar, cu regim de înălțime P., este configurat după cum urmează:

Accesul pentru grupele pentru antepreșcolari se realizează la nivelul parterului pe latura scurtă a terenului, prin nucleul administrativ. Funcțiunea de creșa prevede următoarele spații:

4 dormitoare,

2 camere de joacă, prevazute cu vestiar filtru și grupuri sanitare,

grup sanitar persoane cu dizabilități,

zona de primire,

cabinet medical cu izolator,

zona adminstrativă și nucleul tehnico-gospodăresc.

Sunt asigurate spații destinate parcării pe termen scurt a automobilelor aparținătorilor. De asemenea, au fost amenajate 11 locuri de parcare, dintre care 2 pentru persoane cu dizabilități.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News