Connect with us

Educație

FOTO-VIDEO: Noua creșă din Parcul Arini din Sebeș a fost inaugurată, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila

Publicat

acum 54 de minute

Noua creșă amplasată în Parcul Arini din Sebeș a fost inaugurată oficial joi seara, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. Creșa va putea găzdui 40 de copii, organizați în patru grupe, oferind condiții moderne și sigure pentru cei mici, au transmis reprezentanții Primăriei Sebeș.

„E o creșă mică, cu minim 40 de locuri, cu un spațiu generos. Vă recomand acum, fiind prima creșă finalizată în județul Alba, ca un sfat, în alte județe experiența este că, având în vedere suprafața generoasă, în alte județe DSP-ul a autorizat pentru un număr mai mare de copii”, a spus ministrul Cseke Attila.

Investiția s-a ridicat la peste 11,8 milioane de lei, fonduri nerambursabile din PNRR. Lucrările trebuiau însă să fie gata în luna martie 2025.

Înscrierile pentru noua creșă au început deja, a spus primarul Dorin Nistor.

În total, în acest program guvernamental sunt în construcție 241 de creșe la nivel național. Din 241, 35 sunt finalizate și până la sfârșitul anului se vor mai finaliza câteva zeci de creșe,  pentru că acum suntem în partea de finalizare a acestor creșe. 127 sunt încă în execuție, iar celelalte au executant, dar sunt în faza de proiectare în întreaga țară.

În județul Alba, pot să vă spun că avem șase creșe în construcție, respectiv una finalizată pe finanțare europeană PNRR și o creșă care este pe finanțare națională în execuție. Cele mai avansate după Sebeș, va urma anul acesta să predăm la Aiud, tot o creșă mică și la Abrud tot o creșă mică și cea mare care va fi la Alba Iulia și mai avem în execuție și la Zlatna și la Blaj creșe.

În total în județul Alba, pe acest program guvernamental, se va construi infrastructura anteprescolară pentru minim 350 de copii”, a spus ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Clădirea este eficientă energetic și va beneficia de toate facilitățile prevăzute de reglementările legale: camere de joacă, dormitoare, spălătorie proprie, bucătărie, sală mare funcțională, cabinet medical, spații administrative.

Spațiile de joacă în aer liber sunt generoase, de cel puțin 10 metri pătrați pentru fiecare copil.

Acoperișul va putea fi folosit și pentru a fi amenajate spații verzi, terase înverzite.

Imobilul pentru învățământ antepreșcolar, cu regim de înălțime P., este configurat după cum urmează:

Accesul pentru grupele pentru antepreșcolari se realizează la nivelul parterului pe latura scurtă a terenului, prin nucleul administrativ. Funcțiunea de creșa prevede următoarele spații:

  • 4 dormitoare,
  • 2 camere de joacă, prevazute cu vestiar filtru și grupuri sanitare,
  • grup sanitar persoane cu dizabilități,
  • zona de primire,
  • cabinet medical cu izolator,
  • zona adminstrativă și nucleul tehnico-gospodăresc.

Sunt asigurate spații destinate parcării pe termen scurt a automobilelor aparținătorilor. De asemenea, au fost amenajate 11 locuri de parcare, dintre care 2 pentru persoane cu dizabilități.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

sediul electrica
Evenimentacum 18 minute

Electrica – DEER: Întreruperi de curent la Alba Iulia și în județul Alba, 17-29 octombrie. Unde și când se fac lucrări la rețea
Educațieacum 54 de minute

FOTO-VIDEO: Noua creșă din Parcul Arini din Sebeș a fost inaugurată, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila
Evenimentacum O oră

FOTO: ACCIDENT rutier pe DN 7, în zona Vințișoara. Impact între două mașini
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR
Administrațieacum 11 ore

VIDEO: De ce nu funcționează la Alba Iulia mult promisul sistem de bike-sharing. Primarul Pleșa ”arată cu degetul” către ANAP
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Aproape 1000 de cazuri de consum fraudulos de energie electrică și gaz, în primele 9 luni. Situația din Alba și din țară
Economieacum 7 ore

ANAF declanșează acțiuni de verificare a persoanelor care afișează averi mari fără să declare veniturile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 4 ore

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 3 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 4 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

FOTO: Andrei Haneș, un tânăr artist din Alba, la Expo 2025 Osaka: ”Se formau cozi de câte 500 de persoane care voiau să ne vadă”
Balul Bobocilor 2025 la Liceul German din Sebeș
Evenimentacum 5 ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul German din Sebeș. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 10 ore

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Noi reguli pentru încărcătoarele USB
Evenimentacum o zi

Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Evenimentacum o zi

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 54 de minute

FOTO-VIDEO: Noua creșă din Parcul Arini din Sebeș a fost inaugurată, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila
Educațieacum 13 ore

ISU Alba a controlat unitățile de învățământ din județ: Peste 140 de clădiri fără autorizație de securitate la incendiu
Mai mult din Educatie