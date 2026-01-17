FOTO-VIDEO: „Serbările zăpezii” la Limba, în comuna Ciugud. Purceluș la proțap, grătare și multă voie bună

Satul Limba din comuna Ciugud a găzduit sâmbătă, 17 ianuarie, evenimentul „Serbările zăpezii”, o sărbătoare care reunește comunitatea locală într-o atmosferă de voie bună și tradiție.

Zeci de localnici s-au adunat pentru a petrece împreună, în aer liber, bucurându-se de un meniu tradițional - purceluș la proțap și grătare.

Evenimentul reprezintă prima acțiune din acest an a Asociației „Limbenii” și marchează o schimbare fericită față de edițiile anterioare.

„Până acum aveam <Sărbările iernii>, că nu aveam zăpadă, dar acum a rânduit Dumnezeu toate cum trebuie”, a explicat Dorin Bucur, președintele Asociației Limbenii.

Tradiția acestei sărbători datează din 2009.

„E o activitate în care oamenii din sat se adună, gătesc împreună, petrec împreună. Cu această ocazie copiii văd și sperăm să preia această tradiție care datează din anul 2009. (...)

Mă bucur din tot sufletul că lupii tineri au organizat ireproșabil tot ce se întâmplă aici, în sensul că au amenajat locul în care se pun mesele, locul în care se parchează mașinile, vedeți proțapul cu pucelul care e nelipsit la o astfel de sărbătoare și voie bună, voioșie și bucurie împreună.

Cam acesta este și scopul activității de astăzi”, a mai declarat președintele Asociației Limbenii.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News