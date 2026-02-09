Connect with us

Eveniment

România lansează un nou instrument european de sprijin pentru start-up-uri și IMM-uri în creștere. Câți bani se pot lua

Publicat

acum 58 de secunde

România lansează un nou instrument european de sprijin pentru start-up-uri și IMM-uri în creștere. 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a aprobat o schemă de ajutor de minimis în valoare de aproximativ 19 milioane de euro, menită să susțină start-up-urile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) aflate în faze de creștere prin acces gratuit la servicii esențiale pentru dezvoltare, se arată într-un act oficial publicat recent.

Schema a fost instituită prin Ordinul MIPE nr. 109 din 27 ianuarie 2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 100 din 6 februarie 2026 și face parte din Programul „Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare” (PoCIDIF) 2021–2027, aprobat de Comisia Europeană.

Potrivit documentului oficial, instrumentul nu oferă direct bani către firme, ci sprijin sub formă de servicii specializate, cum ar fi mentorat, consultanță pentru dezvoltare și internaționalizare, promovare sau acces la evenimente de networking, finanțate integral din fonduri publice.

Intensitatea ajutorului este de 100% din costurile eligibile, ceea ce înseamnă că IMM-urile nu trebuie să asigure cofinanțare proprie pentru astfel de servicii, transmite Termene.ro.

Cine poate beneficia

Schema se adresează start-up-urilor și firmelor în expansiune (scale-up) înregistrate în România, cu activitate economică reală și fără datorii fiscale, insolvență sau alte impedimente legale.

Documentele oficiale prevăd că ajutorul se acordă sub forma unui contract de minimis, iar valoarea serviciilor pentru un beneficiar nu poate fi sub 5.000 euro, fiecare firmă putând primi servicii de până la 300.000 euro în decurs de trei ani.

Nou instrument european de sprijin pentru start-up-uri și IMM-uri în creștere: Cum funcționează sprijinul

Sprijinul nu include achiziția de echipamente sau investiții materiale, ci doar servicii specializate prestate de organizații de sprijin pentru start-up și scale-up — cum ar fi incubatoare, acceleratoare, clustere sau rețele de investitori — selectate anterior de Hubul antreprenorial național, desemnat administrator al schemei.

MIPE decontează ulterior costurile către furnizori, în baza acordurilor de minimis semnate cu IMM-urile, potrivit Portal legislativ.

Schema este programată să se aplice până la 31 decembrie 2029, cu posibilitatea decontării serviciilor până la 31 decembrie 2031.

Bugetul total al acesteia este de 19.016.184 euro — din care aproximativ 14,25 milioane euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar restul din bugetul de stat — și se distribuie anual în patru tranșe egale pe perioada 2026–2029.

Contextul mai larg

Instrumentul face parte din abordarea mai amplă de consolidare a ecosistemului de start-up din România, complementând alte programe și fonduri europene menite să stimuleze inovarea și competitivitatea economică.

De exemplu, în aceeași arie de finanțare din PoCIDIF funcționează și inițiative precum Innovation Romania Holding Fund, un fond de fonduri dedicat sprijinirii unei game largi de vehicule financiare pentru start-up-uri tech și investiții în capital de risc.

Vezi și: Sute de milioane de euro din fonduri europene, disponibile pentru investiții în agricultură. Cum pot fi obținute de către fermieri

Prin această schemă, autoritățile își propun să elimine una dintre barierele cele mai frecvente pentru afacerile tinere, lipsa accesului la expertiză profesională și rețele de business, fără a fi nevoie de cofinanțare din partea firmelor beneficiare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 58 de secunde

România lansează un nou instrument european de sprijin pentru start-up-uri și IMM-uri în creștere. Câți bani se pot lua
anunt licitatie cupru min sa abrud
Abrudacum 31 de minute

Societatea CUPRU MIN S.A. organizează licitație deschisă pentru achiziția: BILE DIN OȚEL FORJAT SAU ROLUIT
Ziua Internațională a Pizzei
Evenimentacum O oră

Ziua Internațională a Pizzei, sărbătorită pe 9 februarie. Povestea uneia dintre cele mai iubite mâncăruri din lume
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 6 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 13 ore

Clădirile administrative ale stadionului Cetate din Alba Iulia, reabilitate pe bani europeni. Investiție de 25 de milioane de lei
Administrațieacum 2 zile

CJ Alba stabilește reguli pentru dezvoltarea zonei turistice Trascău. Licitație pentru Planul de Amenajare a Teritoriului
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 13 ore

Pensii private obligatorii: Ce sume s-au adunat în conturile românilor
portelan
Actualitateacum 18 ore

Uniunea Europeană a majorat brusc tarifele vamale la importurile de porțelan din China
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 6 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 14 ore

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Evenimentacum 4 zile

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Ziua Internațională a Pizzei
Evenimentacum O oră

Ziua Internațională a Pizzei, sărbătorită pe 9 februarie. Povestea uneia dintre cele mai iubite mâncăruri din lume
Evenimentacum 10 ore

Horoscop 9-15 februarie 2026: Ce spun astrele despre ziua de 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, pentru fiecare zodie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 12 ore

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum o zi

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

9 februarie: Ziua Internațională a Stomatologului. Istoria unei discipline medicale esențiale pentru sănătate
Evenimentacum 2 zile

Pacientă cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean din Alba Iulia de Cristian Țibea ajutat de Ovidiu Țuhașu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 15 ore

Copiii, frigul și teama de răceală: Trebuie sau nu scoși copiii afară când temperaturile scad? Ce ne spune, de fapt, știința
Actualitateacum 16 ore

Consultările privind noua lege a salarizării în Educație ar urma să înceapă în martie
Mai mult din Educatie