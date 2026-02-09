România lansează un nou instrument european de sprijin pentru start-up-uri și IMM-uri în creștere. Câți bani se pot lua

România lansează un nou instrument european de sprijin pentru start-up-uri și IMM-uri în creștere.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a aprobat o schemă de ajutor de minimis în valoare de aproximativ 19 milioane de euro, menită să susțină start-up-urile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) aflate în faze de creștere prin acces gratuit la servicii esențiale pentru dezvoltare, se arată într-un act oficial publicat recent.

Schema a fost instituită prin Ordinul MIPE nr. 109 din 27 ianuarie 2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 100 din 6 februarie 2026 și face parte din Programul „Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare” (PoCIDIF) 2021–2027, aprobat de Comisia Europeană.

Potrivit documentului oficial, instrumentul nu oferă direct bani către firme, ci sprijin sub formă de servicii specializate, cum ar fi mentorat, consultanță pentru dezvoltare și internaționalizare, promovare sau acces la evenimente de networking, finanțate integral din fonduri publice.

Intensitatea ajutorului este de 100% din costurile eligibile, ceea ce înseamnă că IMM-urile nu trebuie să asigure cofinanțare proprie pentru astfel de servicii, transmite Termene.ro.

Cine poate beneficia

Schema se adresează start-up-urilor și firmelor în expansiune (scale-up) înregistrate în România, cu activitate economică reală și fără datorii fiscale, insolvență sau alte impedimente legale.

Documentele oficiale prevăd că ajutorul se acordă sub forma unui contract de minimis, iar valoarea serviciilor pentru un beneficiar nu poate fi sub 5.000 euro, fiecare firmă putând primi servicii de până la 300.000 euro în decurs de trei ani.

Nou instrument european de sprijin pentru start-up-uri și IMM-uri în creștere: Cum funcționează sprijinul

Sprijinul nu include achiziția de echipamente sau investiții materiale, ci doar servicii specializate prestate de organizații de sprijin pentru start-up și scale-up — cum ar fi incubatoare, acceleratoare, clustere sau rețele de investitori — selectate anterior de Hubul antreprenorial național, desemnat administrator al schemei.

MIPE decontează ulterior costurile către furnizori, în baza acordurilor de minimis semnate cu IMM-urile, potrivit Portal legislativ.

Schema este programată să se aplice până la 31 decembrie 2029, cu posibilitatea decontării serviciilor până la 31 decembrie 2031.

Bugetul total al acesteia este de 19.016.184 euro — din care aproximativ 14,25 milioane euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar restul din bugetul de stat — și se distribuie anual în patru tranșe egale pe perioada 2026–2029.

Contextul mai larg

Instrumentul face parte din abordarea mai amplă de consolidare a ecosistemului de start-up din România, complementând alte programe și fonduri europene menite să stimuleze inovarea și competitivitatea economică.

De exemplu, în aceeași arie de finanțare din PoCIDIF funcționează și inițiative precum Innovation Romania Holding Fund, un fond de fonduri dedicat sprijinirii unei game largi de vehicule financiare pentru start-up-uri tech și investiții în capital de risc.

Prin această schemă, autoritățile își propun să elimine una dintre barierele cele mai frecvente pentru afacerile tinere, lipsa accesului la expertiză profesională și rețele de business, fără a fi nevoie de cofinanțare din partea firmelor beneficiare.

