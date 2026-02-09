Connect with us

Abrud

Societatea CUPRU MIN S.A. organizează licitație deschisă pentru achiziția: BILE DIN OȚEL FORJAT SAU ROLUIT

anunt licitatie cupru min sa abrud

Publicat

acum 4 secunde

ANUNT CUPRUMIN SA LICITATIE

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.

Societatea CUPRU MIN S.A. organizează licitație deschisă pentru achiziția: BILE DIN OȚEL FORJAT SAU ROLUIT
