FOTO-VIDEO Tropote în Țara Vinului 2025: Cei mai frumoși și puternici cai s-au întrecut în poligonul Micești. LISTA câștigătorilor

Cei mai frumoși și puternici cai s-au întrecut duminică la Alba Iulia, în poligonul de la Micești, în cadrul celei de-a XXI-a ediții a evenimentului tradițional „Tropote în Țara Vinului”, organizat de liberalii din Alba.

La concursul de frumusețe au fost înscriși 28 de cai, la cel de viteză 11 cai iar la cel de tracțiune 11 cai.

Lista câștigătorilor

Concursul de tracțiune:

locul 1 – „Doru” – Daria Denisa Toader

locul 2 – „Tarzan” – Sebastian Vereș

locul 3 – „Nelu” – Daria Denisa Toader

Concursul de călărie viteză:

locul 1 – „Arabela” – Gabriela Briciu

locul 2 – „Frida” – Sara Giurgiuman

locul 3 – „Buck” – Alexandra Ivașcu

Concursul de frumusețe:

locul 1 – „Vegas” – Nicolae Câmpean

Premiul de popularitate:

„Stela” – Alexandru Roșca

După festivitatea de premiere, cei prezenți s-au putut bucura de un spectacol folcloric.

