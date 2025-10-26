Eveniment
FOTO-VIDEO Tropote în Țara Vinului 2025: Cei mai frumoși și puternici cai s-au întrecut în poligonul Micești. LISTA câștigătorilor
Cei mai frumoși și puternici cai s-au întrecut duminică la Alba Iulia, în poligonul de la Micești, în cadrul celei de-a XXI-a ediții a evenimentului tradițional „Tropote în Țara Vinului”, organizat de liberalii din Alba.
La concursul de frumusețe au fost înscriși 28 de cai, la cel de viteză 11 cai iar la cel de tracțiune 11 cai.
Lista câștigătorilor
Concursul de tracțiune:
- locul 1 – „Doru” – Daria Denisa Toader
- locul 2 – „Tarzan” – Sebastian Vereș
- locul 3 – „Nelu” – Daria Denisa Toader
Concursul de călărie viteză:
- locul 1 – „Arabela” – Gabriela Briciu
- locul 2 – „Frida” – Sara Giurgiuman
- locul 3 – „Buck” – Alexandra Ivașcu
Concursul de frumusețe:
- locul 1 – „Vegas” – Nicolae Câmpean
Premiul de popularitate:
- „Stela” – Alexandru Roșca
După festivitatea de premiere, cei prezenți s-au putut bucura de un spectacol folcloric.
