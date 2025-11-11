FOTO-VIDEO: Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia printr-o ceremonie comemorativă

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații este marcată pe 11 noiembrie la Alba Iulia printr-o ceremonie comemorativă. O ceremonie dedicată Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații are loc la Troița Veteranilor din Teatrele de Operații, amplasată în Cimitirul Eroilor din municipiu.

Manifestarea este organizată pentru a aduce un omagiu celor care au servit România în misiunile internaționale, contribuind la menținerea păcii și securității.

Programul a început cu intonarea Imnului Național al României și păstrarea unui moment de reculegere în memoria eroilor.

Serviciul religios a fost oficiat de reprezentanți ai cultelor, după care au fost rostite alocuțiuni privind semnificația Zilei Veteranilor și a fost evocată personalitatea eroului sublocotenent post-mortem Popa Vasile-Claudiu.

Ceremonia s-a încheiat cu depuneri de jerbe și buchete de flori la monument.

La eveniment au participat reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Alba, Consiliului Județean Alba, Primăriei municipiului Alba Iulia, membri ai Parlamentului României și ai Parlamentului European, reprezentanți ai Arhiepiscopiilor Ortodoxă și Romano-Catolică, ai unităților militare din Garnizoana Alba Iulia, ai Direcției Regionale de Informații „Transilvania Sud” Sibiu, ai Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Alba, Cercului Militar, Universității „1 Decembrie 1918”, Muzeului Național al Unirii, precum și membri ai mai multor asociații ale veteranilor și cadrelor militare în rezervă, societăți culturale și organizații civice.

Ceremonia de la Alba Iulia se înscrie în seria manifestărilor organizate la nivel național pentru a marca Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, o zi dedicată recunoștinței față de militarii români care au participat la misiuni sub drapelul României, în afara granițelor țării.

