FOTO: Ziua Internațională a Bibliei, celebrată la Școala Gimnazială din Ciugud. Expoziție de Biblii și quiz-uri biblice

acum 37 de secunde

La Școala Gimnazială din Ciugud a fost celebrată joi, 13 noiembrie, Ziua Internațională a Bibliei, printr-o activitate de suflet, coordonată de prof. Indreiu Sebastian, Hancheș Oana și Schiau Ana.

Evenimentul a cuprins o expoziție impresionantă de Biblii – de la ediții vechi la cele moderne, de diferite dimensiuni și în mai multe limbi, inclusiv ebraică.

Printre exponate s-a aflat și o Biblie veche, cu o istorie specială, care a aparținut unui veteran de război.

Elevii au participat cu entuziasm la lecturi din Pildele Mântuitorului, quiz-uri biblice, crafturi tematice și un tur virtual al Muzeului de Biblii din Anglia, descoperind frumusețea și diversitatea acestei cărți fundamentale a culturii și spiritualității creștine.

acum 37 de secunde

