Furnizarea apei, întreruptă într-o comună din Alba, din cauza unei avarii la rețeaua electrică

Furnizarea apei a fost întreruptă parțial în comuna Sohodol, luni după-amiaza, dina cauza unei avarii la rețeaua electrică a stației de repompare a apei potabile.

Apa CTTA SA Alba – Sucursala Apuseni a anunțat întreruperea furnizării apei potabile în comuna Sohodol (parțial), în amonte de școală (partea de sus).

Cauza este o avarie apărută la instalația de alimentare cu energie electrică a stației de repompare a apei potabile din Sohodol.

A fost anunțat Serviciul Deranjamente al Electrica, pentru a remedia defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, a anunțat compania.

”La reluarea furnizării apei potabile pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care sfătuim clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere, până la încadrarea acesteia în parametrii de calitate”, potrivit sursei citate.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea pot fi semnalate imediat la:

numărul unic Call Center 0377 900 400 (luni-joi, orele 8.00-16.30, vinerea orele 8.00-14.00)

dispeceratul Sucursalei Apuseni – 0258 771 665, în afara programului de mai sus

