Gala oamenilor de afaceri din Sebeș: Primăria municipiului a premiat firmele care contribuie la bugetul local. Lista companiilor

Primăria Municipiului Sebeș a premiat marți, 9 decembrie firmele care contribuie la bugetul local. A fost un eveniment dedicat mediului de afaceri local, în cadrul căruia au fost premiate, în mod simbolic, printr-o plachetă aniversară, primele 85 de companii, în funcție de contribuția lor la bugetul local.

În total la Sebeș își desfășoară activitatea peste 1200 de firme, fiecare având un rol esențial în buna funcționare a comunității prin locurile de muncă generate și prin aportul constant la dezvoltarea durabilă a orașului, au transmis reprezentanții Primăriei.

Întâlnirile aniversare cu reprezentanții companiilor au devenit deja o tradiție la Sebeș, în preajma sărbătorilor de iarnă.

De asemenea, la eveniment au fost prezenți și Adrian Mitroi alături de Mihai Buia, specialiști în științe economice și relații internaționale, alături de care a fost susținută o discuție cu tema: „Evoluțiile economice în 2026: ce urmează pentru România? Prognoze, scenarii și recomandări pentru decidenți publici și privați”.

De asemenea, a fost lansat și cel mai recent număr al revistei Transilvania Business, dedicat municipiului Sebeș și economiei locale.

”Mesajul meu pentru toate companiile care își desfășoară activitatea la Sebeș este unul de profundă apreciere pentru rezultatele economice remarcabile, pentru profesionalismul și implicarea de care dați dovadă în susținerea proiectelor municipale menite să asigure evoluția comunității noastre”, a declarat Dorin Nistor.

Ce firme au fost premiate de primăria municipiului

A.G.R. Pelletterie Sebeș SRL

Agromec Sebeș SA

Albani Forex SRL

Alcubro SRL

Allegria Resort SRL

Alpin 57 Lux SRL

Alpin Center Invest SRL

Altus Company SRL

Angels Group Confecții SRL

Autotrans Didi SRL

Badea Gheorghe Agro SRL

Baril Forte SRL

Bio Recycling SRL

Casa Auto Sebeș SRL

Casa Luc SRL

Cibali SRL

Cindrelul SRL

Coma Construct SRL

Conlan Grup Sibiu

Conna Tony SRL

Constructus SRL

Construcții Și Servicii SRL

Deniz-Teh SRL

Danim Cargo Expres SRL

DML Invest SRL

Dorimar Spedition SRL

Dupex SRL

E-Kid SRL

Electric Bmg SRL

Elio Industrial SRL

Elis Pavaje SRL

Envipco Solutions SRL

Evoo Medical SRL

Fero Metal Matei SRL

Florina Plus SRL

Focus Star Company SRL

Genova Oil & Service SRL

Gv & Oprean Imobiliare SRL

Happy Chef SRL

Holly Dent SRL

Hotel Fan SRL

HPT Humbel Productionstechnik SRL

Kronospan Timber Sebeș SRL

Kronospan Trading SRL

Lincoln Plus SRL

Lutsch Trans SRL

Magnetic Camapo SRL

Marbis SRL

Mer Furniture SRL

Mercur SRL

Mondexpert SRL

New Pav SRL

Ograda Cu Struți SRL

Oprean SRL

Parom Impex SRL

Parpanghel SRL

Păcurariu Trans Speed SRL

Pălăria Dădârlat Snc

Pehart Tec Grup Sa

Profi Term SRL

Propack SRL

Romaqua Group Sa

Romountains SRL

Rosticlar SRL

San Casa SRL

Savini Due SRL

Scuba Alex SRL

Sibaris SRL

Silva Service SRL

Societatea Agricolă Frăția 92

Star Assembly SRL

Star Company SRL

Stein Konstruct SRL

Targetweb Agency SRL

Ta-Rod-Alex SRL

Trans Avram SRL

Trans Iviniș & Co SRL

Valahia SRL

Voltrans Sa

Vontrans Impex SRL

Walter SRL

