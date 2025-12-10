Eveniment
Gala oamenilor de afaceri din Sebeș: Primăria municipiului a premiat firmele care contribuie la bugetul local. Lista companiilor
Primăria Municipiului Sebeș a premiat marți, 9 decembrie firmele care contribuie la bugetul local. A fost un eveniment dedicat mediului de afaceri local, în cadrul căruia au fost premiate, în mod simbolic, printr-o plachetă aniversară, primele 85 de companii, în funcție de contribuția lor la bugetul local.
În total la Sebeș își desfășoară activitatea peste 1200 de firme, fiecare având un rol esențial în buna funcționare a comunității prin locurile de muncă generate și prin aportul constant la dezvoltarea durabilă a orașului, au transmis reprezentanții Primăriei.
Întâlnirile aniversare cu reprezentanții companiilor au devenit deja o tradiție la Sebeș, în preajma sărbătorilor de iarnă.
De asemenea, la eveniment au fost prezenți și Adrian Mitroi alături de Mihai Buia, specialiști în științe economice și relații internaționale, alături de care a fost susținută o discuție cu tema: „Evoluțiile economice în 2026: ce urmează pentru România? Prognoze, scenarii și recomandări pentru decidenți publici și privați”.
De asemenea, a fost lansat și cel mai recent număr al revistei Transilvania Business, dedicat municipiului Sebeș și economiei locale.
”Mesajul meu pentru toate companiile care își desfășoară activitatea la Sebeș este unul de profundă apreciere pentru rezultatele economice remarcabile, pentru profesionalismul și implicarea de care dați dovadă în susținerea proiectelor municipale menite să asigure evoluția comunității noastre”, a declarat Dorin Nistor.
Ce firme au fost premiate de primăria municipiului
A.G.R. Pelletterie Sebeș SRL
Agromec Sebeș SA
Albani Forex SRL
Alcubro SRL
Allegria Resort SRL
Alpin 57 Lux SRL
Alpin Center Invest SRL
Altus Company SRL
Angels Group Confecții SRL
Autotrans Didi SRL
Badea Gheorghe Agro SRL
Baril Forte SRL
Bio Recycling SRL
Casa Auto Sebeș SRL
Casa Luc SRL
Cibali SRL
Cindrelul SRL
Coma Construct SRL
Conlan Grup Sibiu
Conna Tony SRL
Constructus SRL
Construcții Și Servicii SRL
Deniz-Teh SRL
Danim Cargo Expres SRL
DML Invest SRL
Dorimar Spedition SRL
Dupex SRL
E-Kid SRL
Electric Bmg SRL
Elio Industrial SRL
Elis Pavaje SRL
Envipco Solutions SRL
Evoo Medical SRL
Fero Metal Matei SRL
Florina Plus SRL
Focus Star Company SRL
Genova Oil & Service SRL
Gv & Oprean Imobiliare SRL
Happy Chef SRL
Holly Dent SRL
Hotel Fan SRL
HPT Humbel Productionstechnik SRL
Kronospan Timber Sebeș SRL
Kronospan Trading SRL
Lincoln Plus SRL
Lutsch Trans SRL
Magnetic Camapo SRL
Marbis SRL
Mer Furniture SRL
Mercur SRL
Mondexpert SRL
New Pav SRL
Ograda Cu Struți SRL
Oprean SRL
Parom Impex SRL
Parpanghel SRL
Păcurariu Trans Speed SRL
Pălăria Dădârlat Snc
Pehart Tec Grup Sa
Profi Term SRL
Propack SRL
Romaqua Group Sa
Romountains SRL
Rosticlar SRL
San Casa SRL
Savini Due SRL
Scuba Alex SRL
Sibaris SRL
Silva Service SRL
Societatea Agricolă Frăția 92
Star Assembly SRL
Star Company SRL
Stein Konstruct SRL
Targetweb Agency SRL
Ta-Rod-Alex SRL
Trans Avram SRL
Trans Iviniș & Co SRL
Valahia SRL
Voltrans Sa
Vontrans Impex SRL
Walter SRL
