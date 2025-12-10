Connect with us

Eveniment

Gala oamenilor de afaceri din Sebeș: Primăria municipiului a premiat firmele care contribuie la bugetul local. Lista companiilor

Publicat

acum O oră

Primăria Municipiului Sebeș a premiat marți, 9 decembrie firmele care contribuie la bugetul local. A fost un eveniment dedicat mediului de afaceri local, în cadrul căruia au fost premiate, în mod simbolic, printr-o plachetă aniversară, primele 85 de companii, în funcție de contribuția lor la bugetul local.

În total la Sebeș își desfășoară activitatea peste 1200 de firme, fiecare având un rol esențial în buna funcționare a comunității prin locurile de muncă generate și prin aportul constant la dezvoltarea durabilă a orașului, au transmis reprezentanții Primăriei.

Întâlnirile aniversare cu reprezentanții companiilor au devenit deja o tradiție la Sebeș, în preajma sărbătorilor de iarnă.

De asemenea, la eveniment au fost prezenți și Adrian Mitroi alături de Mihai Buia, specialiști în științe economice și relații internaționale, alături de care a fost susținută o discuție cu tema: „Evoluțiile economice în 2026: ce urmează pentru România? Prognoze, scenarii și recomandări pentru decidenți publici și privați”.

De asemenea, a fost lansat și cel mai recent număr al revistei Transilvania Business, dedicat municipiului Sebeș și economiei locale.

”Mesajul meu pentru toate companiile care își desfășoară activitatea la Sebeș este unul de profundă apreciere pentru rezultatele economice remarcabile, pentru profesionalismul și implicarea de care dați dovadă în susținerea proiectelor municipale menite să asigure evoluția comunității noastre”, a declarat Dorin Nistor.

Ce firme au fost premiate de primăria municipiului

A.G.R. Pelletterie Sebeș SRL

Agromec Sebeș SA

Albani Forex SRL

Alcubro SRL

Allegria Resort SRL

Alpin 57 Lux SRL

Alpin Center Invest SRL

Altus Company SRL

Angels Group Confecții SRL

Autotrans Didi SRL

Badea Gheorghe Agro SRL

Baril Forte SRL

Bio Recycling SRL

Casa Auto Sebeș SRL

Casa Luc SRL

Cibali SRL

Cindrelul SRL

Coma Construct SRL

Conlan Grup Sibiu

Conna Tony SRL

Constructus SRL

Construcții Și Servicii SRL

Deniz-Teh SRL

Danim Cargo Expres SRL

DML Invest SRL

Dorimar Spedition SRL

Dupex SRL

E-Kid SRL

Electric  Bmg SRL

Elio Industrial SRL

Elis Pavaje SRL

Envipco Solutions SRL

Evoo Medical SRL

Fero Metal Matei SRL

Florina Plus SRL

Focus Star Company SRL

Genova Oil & Service SRL

Gv & Oprean Imobiliare SRL

Happy Chef SRL

Holly Dent SRL

Hotel Fan SRL

HPT Humbel Productionstechnik SRL

Kronospan Timber Sebeș SRL

Kronospan Trading SRL

Lincoln Plus SRL

Lutsch Trans SRL

Magnetic Camapo SRL

Marbis SRL

Mer Furniture SRL

Mercur SRL

Mondexpert SRL

New Pav SRL

Ograda Cu Struți SRL

Oprean SRL

Parom Impex SRL

Parpanghel SRL

Păcurariu Trans Speed SRL

Pălăria Dădârlat Snc

Pehart Tec Grup Sa

Profi Term SRL

Propack SRL

Romaqua Group Sa

Romountains SRL

Rosticlar SRL

San Casa SRL

Savini Due SRL

Scuba Alex SRL

Sibaris SRL

Silva Service SRL

Societatea Agricolă Frăția 92

Star Assembly SRL

Star Company SRL

Stein Konstruct SRL

Targetweb Agency SRL

Ta-Rod-Alex SRL

Trans Avram SRL

Trans Iviniș & Co SRL

Valahia SRL

Voltrans Sa

Vontrans Impex SRL

Walter SRL

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 10 minute

Mită pentru trecerea în rezervă a unor cadre militare și MAI. Medic cardiolog, trimis în judecată
bani pensii
Economieacum 24 de minute

Decizie CCR: legea prin care cresc taxele locale este constituțională. Sesizarea AUR a fost respinsă
Uncategorizedacum 39 de minute

FOTO: Acțiune în sistem „RELEU” pe DN 1, în Alba. Peste 130 de șoferi vitezomani, amendați de polițiști
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum o zi

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 24 de minute

Decizie CCR: legea prin care cresc taxele locale este constituțională. Sesizarea AUR a fost respinsă
Economieacum 3 ore

Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026. Discuții la reuniunea Consiliului Tripartit
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Economieacum 24 de minute

Decizie CCR: legea prin care cresc taxele locale este constituțională. Sesizarea AUR a fost respinsă
Economieacum 3 ore

Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026. Discuții la reuniunea Consiliului Tripartit
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Administrațieacum 2 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Blajacum 2 zile

Diana Vereș de la Volei Alba Blaj a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Câmpeniacum 20 de ore

Concert ”Colinde în Țara Moților” la Câmpeni în 16 decembrie. Artiști consacrați și grupuri tradiționale pe scena casei de cultură
Evenimentacum 2 zile

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – UAB. Votează Miss și Mister Popularitate Alba24
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum o săptămână

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 4 zile

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Actualitateacum 6 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

A scăzut numărul burselor de merit și al celor sociale. Câți elevi nu mai primesc bani de la stat
Educațieacum 23 de ore

VIDEO: Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete, la Alba Iulia. Ce provocare au primit elevii Liceului Sportiv
Mai mult din Educatie