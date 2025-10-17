Gândurile Reginei Maria – Flowers of Blessing, la Liceul de Arte ”Regina Maria Alba Iulia

Proiectul interjudețean interdisciplinar Regina Maria – arta vieții și viața artei, organizat de Liceul de Arte ”Regina Maria”, Alba Iulia, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeş și Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba, a ajuns la a VII-a ediție.

În luna octombrie elevii au avut ocazia de a explora un gând de-al Reginei Maria despre conștientizarea binecuvântărilor din viața fiecăruia și sporirea acestora în inima lor.

Concursul Gândurile Reginei Maria a avut în centru alcătuirea unor caligrame sub formă de FLORI care să cuprindă gândul Reginei Maria în limbile engleză, franceză și română – ”Recognize the blessings you have and multiply them in your heart.” La concurs au participat elevi din clasele V-XII, de la școli din mediul urban și rural.

În cadrul premierii lucrărilor la etapa județeană, prof. Diana Drăgan a oferit participanților o prezentare a unui set de flori preferate de Regina Maria și a impresiilor Reginei pe marginea acestora, precum și a parfumului pe bază de violete apreciat de Regină.

Publicul s-a bucurat, de asemenea, de momentele muzicale oferite de elevii Filip Mortură (V) și Alexandru Vîrciu (VIII) – pregătiți de prof. Alexandra Păcurar.

Aprecierile profesoarelor Camelia Greculeac, Nadia Albescu și Anca Belașcu au fost gestul de recunoștință față de munca elevilor, a profesorilor coordonatori și a celor care i-au susținut.

Un premiu special a fost acordat clasei X B de la Liceul de Arte „Regina Maria” pentru multitudinea de caligrame realizate cu finețe, atenție la detaliu și expresivitate.

Lucrările concursului Gândurile Reginei Maria – Flowers of Blessing vor face parte dintr-o expoziție găzduită de Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” astfel încât comunitatea să se bucure de farmecul caligramelor FLORI și poate să reflecteze asupra darurilor mici și mari din viața fiecăruia.

”Mulțumim tuturor celor implicați pentru sprijinul oferit și efortul depus,” au transmis organizatorii.

