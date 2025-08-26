Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la prestigiosul festival internațional Rimskeigre na Ptuju, organizat în orașul Ptuj, Slovenia.

Participarea la eveniment, în perioada 22–24 august, a fost în cadrul proiectului european RomansWineDanube – Participare Garda Apulum la Festivaluri pe Rută.

Prezența trupei de reenactment istoric a avut ca obiectiv promovarea patrimoniului roman și a tradițiilor istorice ale municipiului Alba Iulia într-un context multicultural, turistic și educativ, transmit reprezentanții Muzeului Național al Unirii.

Garda Apulum în Slovenia – rezentări militare și demonstrații interactive

Recunoscută pentru spectacolele sale de reconstituire istorică, Garda Apulum a oferit publicului din Slovenia o incursiune spectaculoasă în atmosfera antică. A susținut prezentări militare și demonstrații interactive ce au recreat viața legionarilor romani.

Festivalul Rimskeigre na Ptuju s-a desfășurat într-un cadru cu o încărcătură istorică deosebită. Prima mențiune scrisă a orașului datează din anul 69 d.Hr., când Petoviona era un important centru militar, comercial și administrativ al Imperiului Roman. Numeroasele situri arheologice – monumentul Orfeu, inscripțiile, cimitirele și altarele romane – ilustrează bogata moștenire istorică a locului.

Participarea Gărzii Apulum la acest festival confirmă rolul Alba Iuliei ca reper european al reconstituirii istorice romane și consolidează imaginea orașului ca destinație turistică de patrimoniu, mai spun reprezentanții muzeului.

Evenimentul din Slovenia a reunit grupuri de reenactment din mai multe țări europene și a demonstrat încă o dată puterea patrimoniului cultural de a conecta comunități și de a crea punți între trecut și viitor.

Deplasarea a fost posibilă prin implicarea Primăriei Municipiului Alba Iulia, a Centrului Cultural Palatul Principilor și cu sprijinul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News