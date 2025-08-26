Connect with us

Eveniment

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube

Publicat

acum O oră

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la prestigiosul festival internațional Rimskeigre na Ptuju, organizat în orașul Ptuj, Slovenia.

Participarea la eveniment, în perioada 22–24 august, a fost în cadrul proiectului european RomansWineDanube – Participare Garda Apulum la Festivaluri pe Rută.

Prezența trupei de reenactment istoric a avut ca obiectiv promovarea patrimoniului roman și a tradițiilor istorice ale municipiului Alba Iulia într-un context multicultural, turistic și educativ, transmit reprezentanții Muzeului Național al Unirii.

Garda Apulum în Slovenia – rezentări militare și demonstrații interactive

Recunoscută pentru spectacolele sale de reconstituire istorică, Garda Apulum a oferit publicului din Slovenia o incursiune spectaculoasă în atmosfera antică. A susținut prezentări militare și demonstrații interactive ce au recreat viața legionarilor romani.

Festivalul Rimskeigre na Ptuju s-a desfășurat într-un cadru cu o încărcătură istorică deosebită. Prima mențiune scrisă a orașului datează din anul 69 d.Hr., când Petoviona era un important centru militar, comercial și administrativ al Imperiului Roman. Numeroasele situri arheologice – monumentul Orfeu, inscripțiile, cimitirele și altarele romane – ilustrează bogata moștenire istorică a locului.

Participarea Gărzii Apulum la acest festival confirmă rolul Alba Iuliei ca reper european al reconstituirii istorice romane și consolidează imaginea orașului ca destinație turistică de patrimoniu, mai spun reprezentanții muzeului.

Evenimentul din Slovenia a reunit grupuri de reenactment din mai multe țări europene și a demonstrat încă o dată puterea patrimoniului cultural de a conecta comunități și de a crea punți între trecut și viitor.

Deplasarea a fost posibilă prin implicarea Primăriei Municipiului Alba Iulia, a Centrului Cultural Palatul Principilor și cu sprijinul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 15 minute

Câte clădiri de școli și grădinițe din Alba nu sunt autorizate sanitar, la începutul anului școlar 2025-2026
Evenimentacum 48 de minute

Salariile uriașe de la ASF, ANCOM și ANRE, publicate de un deputat USR: ”Sunt cifre obscene. Nesimțire instituționalizată”
Evenimentacum O oră

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

anunt public bosch
Actualitateacum 11 ore

Bosch Automotive SRL – Anunț public pentru extindere fabrica de producție
Economieacum 11 ore

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 9 ore

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 11 ore

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum 2 zile

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube
Evenimentacum 5 ore

Planeta Marte va fi vizibilă marți seară. Cum poate fi observată și de ce ar fi bine să ai un binoclu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator
Evenimentacum o zi

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 15 minute

Câte clădiri de școli și grădinițe din Alba nu sunt autorizate sanitar, la începutul anului școlar 2025-2026
Educațieacum 6 ore

Absolvenți de 10 ai Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, admiși la instituții prestigioase de învățământ superior
Mai mult din Educatie