Georgescu schimbă locul de întâlnire la Alba Iulia, de 1 Decembrie. Unde le-a transmis simpatizanților săi că va fi prezent

Călin Georgescu le-a transmis simpatizanților săi că a schimbat locul de întâlnire de la Alba Iulia de 1 Decembrie. Prezența pro-rusului inculpat în două dosare penale, dintre care unul pentru tentativă la lovitură de stat, a fost anunțată prima dată pe Tik Tok, dar și de un apropiat al acestuia.

Mai exact, în ultimele două săptămâni pe Tik-Tok, a fost o avalanșă de video-uri care anunțau prezența lui Georgescu la Alba Iulia. Apoi, Gelu Vișan, fost senator și deputat din partea PDL a precizat oficial că Georgescu va fi prezent la Alba Iulia de 1 Decembrie. Vișan este un apropiat al acestuia.

De asemenea, un fost șef SPP și politician în PMP se ocupă de deplasarea de la București la Alba Iulia, cu autocarele, a susținătorilor lui Georgescu.

Deși inițial locul de întâlnire era la Obeliscul dedicat lui ”Horea, Cloșca și Crișan”, Georgescu a anuțat vineri, 28 noiembrie, că locația pentru întâlnirea din 1 decembrie se schimbă.

Mai exact, acesta le-a transmis că ”din motive organizatorice, locul întâlnirii se schimbă: ne vedem la Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina”.

Locul cu pricina este aproape și de o parcare pentru autocare, dar poate fi supravegheat și mai bine de forțele de ordine care vor fi prezente la Alba Iulia, de 1 Ziua Națională a României.

Cine se ocupă de deplasarea fanilor lui Georgescu

Din câte se pare unul dintre organizatorii deplasării ar fi un fost militar și șef de serviciu în SPP și fost politician din partea PMP. Este vorba despre Rizia Tudorache, fost ofițer de armată și fost șef de serviciu în SPP, fost politician din partea PMP, partidul fostului președinte Traian Băsescu.

Reporterii alba24.ro s-au arătat interesați de o călătorie cu autocarul de la București la Alba Iulia, pentru a-l susține pe Georgescu. Au luat legătura cu Rizia, la un număr de telefon făcut public de Vișan.

Acesta i-a spus reporterului alba24.ro că plecarea din București, spre Alba Iulia se va face în noaptea de duminică spre luni, 30 noiembrie-1 decembrie, de la ora 01.00, de lângă Gara de Nord din București.

Prețul călătoriei din Capitală, la Alba Iulia este de 120 de lei de persoană, iar rezervarea se face printr-un simplu telefon la cele două numere afișate de Gelu Vișan.

