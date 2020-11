GHID: RESTRICȚIILE din județul ALBA și cele la nivel național. Ce măsuri trebuie respectate și în ce perioadă

Noile restricții decise de autorități se referă la carantină pe timp de noapte, evitarea aglomerării în magazine, supermarketuri, mijloace de transport ori alte spații publice.

De asemenea, masca de protecție rămâne obligatorie în toate spațiile publice, închise sau deschise (în aer liber), în toate localitățile, indiferent de incidența COVID.

Toate școlile din țară vor trece în sistem online, angajații – atât de la stat, cât și cei de la privat, vor lucra în regim de telemuncă dacă au această posibilitate.

Vezi VIDEO: Raed Arafat a explicat restricțiile care intră în vigoare luni, 9 noiembrie

Se închid și târgurile și piețele. Președintele Klaus Iohannis a spus vineri că vor rămâne deschise piețele tradiționale în aer liber.

Magazinele se închid la ora 21.00.

Sunt interzise și evenimentele private (nunți, botezuri, mese festive, petreceri, aniversări, sărbătoriri etc.), atât în spații deschise, cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc) – această măsură era valabilă deja în mai multe localități cu incidență mare COVID.

Măsurile vor intra în vigoare la nivel național de luni, 9 noiembrie, pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit autorităților centrale.

Până atunci însă, în județul Alba au fost decise deja restricții similare.

La Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir, Ciugud și Cricău au intrat deja în vigoare restricții, de vineri dimineața (6 noiembrie), ora 5.00, pentru 14 zile, prin Hotărârea Consiliului Județean pentru Situații de Urgență nr. 57 din 5.11.2020.

La Sebeș a fost și hotărâre a comitetului local (HCLSU nr. 10 / 5.11.2020), la fel și la Alba Iulia (HCLSU nr. 19/6.11.2020). Școala este deja online în localitățile amintite, dar și în altele din județ. AICI, cea mai recentă situație comunicată de IȘJ Alba.

MĂSURI valabile (în localitățile din județul Alba menționate) – materialul va fi actualizat cu decizii luate până luni, 9 noiembrie, când acestea intră în vigoare la nivel național:



Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă noaptea, adică în intervalul orar 23.00 – 5.00, DOAR pentru:

interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;

asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie;

deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice;

în scop umanitar sau de voluntariat;

realizarea de activități agricole;

deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Pentru a putea ieși în afara locuinței pe timp de noapte, în intervalul 23.00 – 5.00, persoanele trebuie să prezinte:

– declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. Poate fi scrisă de mână sau tipărită.

Vezi DOCUMENT: MODELUL oficial al declarației pe propria răspundere și adeverinței de angajator pentru deplasarea în timpul nopții

sau

– legitimația de serviciu ori adeverința eliberată de angajator – pentru angajații care se deplasează în interes professional, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță

sau

– declarație pe propria răspundere, completată în prealabil – pentru persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole și se deplasează potrivit situațiilor de mai sus.

Declarația pe propria răspundere sau adeverința eliberată de angajator pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și pe telefon, pe tabletă sau dispozitiv electronic similar.

Este permisă tranzitarea localității în intervalul orar 23.00-5.00 de către persoanele care nu au domiciliul/reședința în localitatea respectivă. Este însă interzisă staționarea pe raza localității respective.

Accesul persoanelor în interiorul centrelor comerciale de tip supermarket, hypermarket, mall-uri, etc. este restricționat astfel: fiecărei persoane să îi fie alocată o suprafață de minim 4 mp din suprafața utilă a spațiului comercial. Adică vor intra mai puțini clienți, în același timp. Magazinele și celelalte unități similar vor calcula și afișa la loc vizibil numărul maxim de persoane care este permis în același timp în interiorul unității. De asemenea, va fi personal propriu care să limiteze accesul.

Firmele care dețin magazinele sunt obligate să dezinfecteze coșurile de cumpărături, pardoselile și suprafețele comune, pentru prevenirea și răspândirea virusului SARS-COV-2.

Transport public în comun: se limitează numărul de călători din mijloacele de transport în comun, la maxim 50% din capacitatea autorizată de transport, cu respectarea regulilor de distanțare socială. Mijloacele de transport trebuie dezinfectate după fiecare cursă efectuată (valabil pentru autobuze, autocare, microbuze, taxiuri etc).

Activitatea în unitățile de producție: obligatorie distanțarea fizică și orară la intrarea și ieșirea din tură, pentru a fi evitate aglomerările la intrarea și ieșirea de pe platformele industriale.

Vezi și Firmele cu peste 50 de angajați sunt obligate să își decaleze programul de lucru. Cum trebuie să procedeze

Autoritățile vor intensifica verificările pentru respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în spațiile publice exterioare, piețe și mijloacele de transport în comun, cu accent pe purtarea corectă a măștii de protecție facială și respectarea distanțării fizice.

Nerespectarea măsurilor poate fi sancționată potrivit Legii nr. 55/2020 – art. 65 lit. h (nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu) și art. 65 lit. m (circulația persoanelor, pietonală sau cu vehicule, în locurile și, după caz, în intervalele orare în care aceasta a fost interzisă sau restrânsă). Poate fi dat avertisment (la prima abatere) sau amendă între 500 lei și 2.500 lei.

MĂSURI punctuale:

ALBA IULIA – Piața Volantă din cartierul Cetate se închide, până la ieșirea municipiului din scenariu roșu.

SEBEȘ – oficierea căsătoriilor se face exclusiv la sediul Centrului Cultural ”Lucian Blaga”, cu cel mult 12 participanți, exclusiv ofițerii de stare civilă. AICI, alte detalii.

Comitetul pentru Situații de Urgență al Județului Alba a emis vineri seara Hotărârea nr. 58/6.11.2020. Potrivit acesteia, în Blaj, Abrud, Teiuș, Câlnic, Cergău, Ceru-Băcăinți, Cut, Daia Română, Meteș, Mihalț, Săsciori, Șona și Valea Lungă, de sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 00.00, se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc). Școala va fi exclusiv online în toate aceste localități. Circulația în interiorul localităților este permisă pentru grupuri de până la 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii. Restaurantele, barurile și cafenelele sunt închise la interior. Este permisă activitatea la terasele de exterior și a celei de tip catering/take away. În restuarantele și cafenelele din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare au acces doar persoanele cazate în cadrul acestor unități. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci și activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc.

Măsuri similare au fost decise prin aceeași HCJSU, pentru localitățile Bistra, Blandiana, Bucium, Galda de Jos, Ohaba, Sâncel și Șugag, mai puțin în ceea ce privește unitățile de învățământ, care, deocamdată, sunt pe scenariu galben/hibrid.