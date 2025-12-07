VIDEO: Cum s-a pregătit o familie din Alba pentru Crăciun: Și-a ornat casa cu peste 10.000 de leduri, în diferite culori

Familia Meteșan din satul Izvorul Ampoiului, Zlatna, și-au ornat casa cu aproape 10.000 de leduri care strălucesc în diverse culori.

Mai exact, timp de două săptămâni aceștia și-au pregătit casa de Crăciun cu mai multe tipuri de instalații. De la țurțuri, la franjuri sau diverse figurine.

Casa este situată în satul Izvorul Ampoiului, Zlatna, lângă DN74. Alin Meteșan a declarat pentru alba24.ro că a lucrat aproape două săptămâni alături de familia sa pentru a amenja casa.

”Am muncit două săptămâni împreună cu părinții mei. Am folosit diverse tipuri de instalații, peste 500 de metri în total, la care se adaugă instalații tip plase, țurțuri, franjuri și diverse figurine.

În jur de 10.000 de leduri strălucesc în culori diferite. Acum 7-8 ani, totul a pornit de la o simplă instalație, dar în câțiva ani a devenit o tradiție, iar de la an la an adăugăm tot mai multe”, a spus acesta.

De asemenea, o întrebare foarte importantă este cea legată de factura la curent, însă Alin a spus că va vedea în ianuarie cât va costa.

”În ceea ce privește factura la curent, nu pot spune prea multe. Vom vedea în ianuarie, însă fiind doar leduri nu mă aștept la o creștere semnificativă față de normal. Atunci când iubești ceea ce faci îți asumi toate cheltuielile care apar pe parcurs, de la defecțiuni și înlocuiri de instalații până la factura de energie electrică”, a mai spus acesta.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News