Connect with us

Actualitate

Ghiozdane oferite elevilor din zone defavorizate, de Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iuliei

ghiozdan

Publicat

acum 11 secunde

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iuliei organizează în fiecare an proiectul „Ghiozdănelul meu” prin care oferă rechizite școlare elevilor ciclului primar din școlile aflate în zone defavorizate din județul Alba.

Astfel, continuând tradiția, la începutul acestui an școlar au fost oferite 21 de ghiozdane și rechizitele necesare, conform disciplinelor prevăzute spre studiu, elevilor ciclului primar de la Școala Gimnazială „Demetriu Radu” din Rădești.

”Am reușit, și anul acesta, să aducem zâmbete pe chipurile unor școlari, la acest nou început.

Pe această cale, dorim elevilor, cadrelor didactice și părinților un an școlar frumos, cu liniște sufletească și binecuvântat de Dumnezeu” a transmis Consiliul Director al Societății Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iuliei.

Foto: Arhivă

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

ghiozdan
Actualitateacum 11 secunde

Ghiozdane oferite elevilor din zone defavorizate, de Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iuliei
Actualitateacum 47 de minute

VIDEO: Recomandările polițiștilor din Alba pentru elevi. Ce să urmărească pentru a evita conflictele
Blajacum O oră

Cardinalul Lucian este grav bolnav. Comunitatea de credincioși greco-catolici, îndemnată la rugăciune pentru sănătatea acestuia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 7 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în luna septembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum 8 ore

Adăpostul pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia va fi extins. Primăria a demarat achiziția pentru lucrări
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Carduri de energie 2025: ghid complet pentru ajutorul de la stat de 50 de lei pe lună privind achitarea facturilor la energie
Economieacum 3 ore

România trăiește pe datorie. Bolojan: ”La fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut”
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Administrațieacum o săptămână

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 5 ore

Rezultate excelente obținute de boxerii de la CS Unirea Alba Iulia, antrenați de Nicolae Paștiu, la Centura Păltiniș
Cine transmite Cipru - România LIVE la TV
Evenimentacum 6 ore

Cine transmite Cipru – România LIVE la TV. Lotul convocat de Lucescu, declarații și calcule
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

vremea prognoza meteo saptamana septembrie vremea
Evenimentacum 6 ore

Vremea până în 6 octombrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Actualitateacum 8 ore

MESAJE de Sfânta ANA 2025: Cele mai frumoase URĂRI și SMS-uri de „La Mulți Ani” pentru cei dragi
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 5 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 47 de minute

VIDEO: Recomandările polițiștilor din Alba pentru elevi. Ce să urmărească pentru a evita conflictele
Educațieacum 3 ore

Vacanțele elevilor din anul școlar 2025-2026: care sunt perioadele cu zile libere. Calendar
Mai mult din Educatie