Ghiozdane oferite elevilor din zone defavorizate, de Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iuliei

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iuliei organizează în fiecare an proiectul „Ghiozdănelul meu” prin care oferă rechizite școlare elevilor ciclului primar din școlile aflate în zone defavorizate din județul Alba.

Astfel, continuând tradiția, la începutul acestui an școlar au fost oferite 21 de ghiozdane și rechizitele necesare, conform disciplinelor prevăzute spre studiu, elevilor ciclului primar de la Școala Gimnazială „Demetriu Radu” din Rădești.

”Am reușit, și anul acesta, să aducem zâmbete pe chipurile unor școlari, la acest nou început.

Pe această cale, dorim elevilor, cadrelor didactice și părinților un an școlar frumos, cu liniște sufletească și binecuvântat de Dumnezeu” a transmis Consiliul Director al Societății Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iuliei.

Foto: Arhivă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News