Google construiește o platformă de învățare a limbilor străine, în interiorul aplicației Translate

Google construiește o platformă de învățare a limbilor străine, bazate pe inteligență artificială, în aplicația sa Translate.

Este vorba despre lecții adaptate nivelului de competență al utilizatorului și obiectivului său, cum ar fi utilizarea limbii pentru călătorii, conversații profesionale sau interacțiuni zilnice.

Momentan, funcția este disponibilă pentru vorbitorii de engleză care doresc să exerseze spaniola și franceza, precum și pentru vorbitorii de spaniolă, franceză și portugheză care învață engleza, transmite The Verge, preluat de Techrider.

Prin apăsarea butonului „Practice” (Exersează), utilizatorii își pot alege nivelul de cunoștințe și scopul, iar AI-ul generează un scenariu de exerciții.

Acestea pot include practicarea conversațiilor sau ascultarea și recunoașterea cuvintelor.

În plus, aplicația include și o funcție de traducere live, care permite conversații în timp real cu o altă persoană. Aceasta traduce vorbirea fiecărui participant printr-o transcriere și un fișier audio, generate de AI.

Spre deosebire de funcția similară de pe Google Pixel 10, sunetul generat de AI nu imită vocea utilizatorului, mai scrie Techrider.

Această funcție de traducere live este disponibilă în prezent pentru utilizatorii din SUA, India și Mexic și suportă peste 70 de limbi.

