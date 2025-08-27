Connect with us

Actualitate

Google construiește o platformă de învățare a limbilor străine, în interiorul aplicației Translate

Publicat

acum 22 de secunde

Google construiește o platformă de învățare a limbilor străine, bazate pe inteligență artificială, în aplicația sa Translate. 

Este vorba despre lecții adaptate nivelului de competență al utilizatorului și obiectivului său, cum ar fi utilizarea limbii pentru călătorii, conversații profesionale sau interacțiuni zilnice.

Momentan, funcția este disponibilă pentru vorbitorii de engleză care doresc să exerseze spaniola și franceza, precum și pentru vorbitorii de spaniolă, franceză și portugheză care învață engleza, transmite The Verge, preluat de Techrider.

Prin apăsarea butonului „Practice” (Exersează), utilizatorii își pot alege nivelul de cunoștințe și scopul, iar AI-ul generează un scenariu de exerciții.

Acestea pot include practicarea conversațiilor sau ascultarea și recunoașterea cuvintelor.

În plus, aplicația include și o funcție de traducere live, care permite conversații în timp real cu o altă persoană. Aceasta traduce vorbirea fiecărui participant printr-o transcriere și un fișier audio, generate de AI.

Spre deosebire de funcția similară de pe Google Pixel 10, sunetul generat de AI nu imită vocea utilizatorului, mai scrie Techrider.

Această funcție de traducere live este disponibilă în prezent pentru utilizatorii din SUA, India și Mexic și suportă peste 70 de limbi.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 22 de secunde

Google construiește o platformă de învățare a limbilor străine, în interiorul aplicației Translate
Economieacum 43 de minute

FOTO: Autostrada A3 Transilvania. Când se va putea circula pe tronsonul spectaculos de 26 km din Bihor. Precizări CNAIR
Economieacum O oră

Pachetul 2 de măsuri fiscale va fi împărțit în 5 pachete mai mici. Moșteanu: Guvernul își va asuma răspunderea pe fiecare din ele
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 ore

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Administrațieacum 3 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 43 de minute

FOTO: Autostrada A3 Transilvania. Când se va putea circula pe tronsonul spectaculos de 26 km din Bihor. Precizări CNAIR
Economieacum O oră

Pachetul 2 de măsuri fiscale va fi împărțit în 5 pachete mai mici. Moșteanu: Guvernul își va asuma răspunderea pe fiecare din ele
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum o zi

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum o zi

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

UPDATE: CSM Unirea Alba Iulia a pierdut cu 0-1 în fața FC Botoșani în play-off-ul Cupei României
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

1 septembrie: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. Expoziție și întâlnire cu actori
Evenimentacum o zi

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 22 de secunde

Google construiește o platformă de învățare a limbilor străine, în interiorul aplicației Translate
Evenimentacum 3 ore

AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

comunicat proiect
Actualitateacum 9 ore

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Evenimentacum o zi

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

TOP LICEE în Alba după rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea a doua. Câte licee au rată de promovare mai mare
Educațieacum 12 ore

Profesorii și angajații din învățământ primesc vouchere de vacanță în 2025. Ordinul de ministru a fost semnat. Condiții
Mai mult din Educatie