Grefierii sistează activitatea și se solidarizează cu judecătorii și procurorii. Măsuri drastice de la 1 septembrie

Publicat

acum O oră

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Discaterial anunță că se solidarizează cu judecătorii și procurorii.

Grefierii vor sista activitatea și vor mai soluționa exclusiv actele de țin de cauzele urgente, iar ulterior pregătesc proteste în fața Ministerului Muncii și a Ministerului Justiției.

Vezi și: Proteste în justiție față de măsurile de reformă: Curtea de Apel Alba Iulia SUSPENDĂ de miercuri ședințele de judecată. EXCEPȚII

Precizărările sindicatului și hotărârea adoptată au fost publicate pe siteul propriu:

”Adunarea generală extraordinară a SNGJ Dicasterial întrunită în data de 27 august 2025, a hotărât:

1. Solicitarea retragerii proiectului de lege pentru modificarea condițiilor de pensionare ale personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, pus în transparență decizională la data de 14.08.2025 de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

2. Organizarea unui miting în fața Ministerului Muncii și Justiției Sociale în data de 3 septembrie 2025, ca reacție la refuzul organizării dezbaterii publice solicitate prin adresa nr. 195/SNGJ din 22.08.2025.

3. Solicitarea, de îndată, a unei întrevederi cu Ministrul Justiției, care să aibă loc până la data de 5 septembrie 2025 și în cadrul căreia să fie dezbătute problemele esențiale cu care se confruntă sistemul judiciar: deficitul de personal, lipsa fondurilor pentru asigurarea funcționării instanțelor și parchetelor în condiții decente de muncă, modernizarea infrastructurii IT a sistemului judiciar, asigurarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante aferente anului 2024 și 2025, plata orelor suplimentare și normarea muncii în instanțe și parchete, adoptarea în regim de urgență a unei legi privind salarizarea personalului din cadrul Autorității judecătorești pentru rezolvarea inechităților salariale, inclusiv tăierea sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase de la 1500 la 300 lei brut/lună.

4. Convocarea unei noi Adunări Generale Extraordinare în data de 5 septembrie 2025, în vederea organizării unui miting în fața Ministerului Justiției în data de 10 septembrie 2025, în cazul în care întrevederea solicitată nu va avea loc sau va fi una pur formală, fără măsuri concrete.

5. Începând cu data de 28 august 2025, activitatea personalului auxiliar de specialitate și conex va fi limitată exclusiv la atribuțiile care derivă din soluționarea cauzelor urgente stabilite prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor, coroborată cu măsurile de protest stabilite prin prezenta hotărâre.

6. Începând cu data de 1 septembrie 2025, vor fi adoptate următoarele forme de protest:

  • a. refuzul efectuării muncii suplimentare peste programul normal de lucru;
  • b. reducerea programului cu publicul cu o oră față de intervalul stabilit prin act administrativ;
  • c. suspendarea programului de lucru cu publicul în parchete;
  • d. suspendarea eliberării actelor care nu sunt urgente;
  • e. suspendarea introducerii datelor în programele informatice privind digitalizarea sistemului judiciar, la nivel național și local, cu excepția ECRIS;
  • f. suspendarea furnizării relațiilor judiciare, cu excepția celor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  • g. refuzul de a înmâna spre studiu dosarele aflate pe rol în cazurile în care acestea se amână fără discuții, conform hotărârilor adunărilor generale ale judecătorilor;
  • h. acordarea accesului la dosarele aflate în arhiva curentă doar prin intermediul dosarului electronic, fără consultare fizică în arhive;
  • i. amânarea înaintării formelor de dare în debit și a recuperării sumelor ce constituie venituri la bugetul de stat.

7. Cu privire la cooperarea cu celelalte organizații și instituții din sistemul de justiție, se reiterează disponibilitatea SNGJ Dicasterial pentru o colaborare autentică și onestă. Parteneriatul real rămâne deschis pentru organizațiile și instituțiile care își doresc acțiuni comune, sincere și asumate cu organizația noastră sindicală.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate și se comunică membrilor de sindicat, tuturor instanțelor și parchetelor, precum și Uniunii Naționale a Barourilor din România”.

