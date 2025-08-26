Proteste în justiție față de măsurile de reformă: Curtea de Apel Alba Iulia SUSPENDĂ de miercuri ședințele de judecată. EXCEPȚII

Proteste în justiție față de măsurile de reformă. Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia a decis suspendarea ședințelor de judecată începând de miercuri, 27 august, cu excepția celor care privesc măsurile preventive și a celor care sunt de competența judecătorului de drepturi și libertăți.

Potrivit reprezentanților Curții de Apel Alba Iulia, la celelalte instanțe din circumscripție sunt în derulare Adunările Generale, care vor avea loc în cursul zilelor de marți și miercuri.

Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia s-a desfășurat marți, 26 august, în scopul exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei.

Adunarea generală a judecătorilor a hotărât următoarele:

Solicită ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Solicită ferm reprezentanţilor puterii executive şi ai puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.

Începând cu data de 27 august 2025 şi până la retragerea proiectului de lege, suspendă soluţionarea cauzelor, cu excepţia celor în care se exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art. 3 alin. 1 lit. b Cod proc. pen.), a cauzelor având ca obiect dispoziţia asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară şi în faza de judecată), luare măsură declarare indezirabil, custodia publică (prelungire şi plângere), suspendarea executării actelor administrative.

Judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate anterior).

La adoptarea hotărârii, judecătorii Curții de Apel Alba Iulia au avut în vedere că „acţiunile agresive susţinute şi lipsite de fundament ale decidenților politici, la care asistăm, probează o nevoie fără precedent a acestora de aservire, prin disoluţie, a puterii judecătoreşti. Este în mod ferm necesar ca, în exercitarea prerogativelor constituţionale de putere în stat, să atragem atenţia asupra riscului iminent de distrugere a statului de drept. Demersul nostru are ca premisă respectul faţă de cetăţeni şi solidaritatea cu aceştia, pentru ca dreptul de acces la justiţie să nu devină o iluzie”.

Vezi Extrasul Hotărârii, ce cuprinde detaliat motivele invocate de magistrați (în format .PDF)

În motivarea hotărârii, judecătorii Curții de Apel Alba Iulia invocă, printre altele:

lipsa de previzibilitate şi stabilitate a statutului judecătorilor , ca urmare a aşa-numitelor „reforme”, cu consecinţe dramatice asupra sistemului judiciar, care nu fac decât să submineze constant statutul magistraţilor, conducând la plecări masive din sistem şi la o creştere a dezinteresului faţă de profesie din partea absolvenţilor de drept sau a tinerilor profesionişti

, ca urmare a aşa-numitelor „reforme”, cu consecinţe dramatice asupra sistemului judiciar, care nu fac decât să submineze constant statutul magistraţilor, conducând la plecări masive din sistem şi la o creştere a dezinteresului faţă de profesie din partea absolvenţilor de drept sau a tinerilor profesionişti punerea şi repunerea în discuţie, în ultimii 7 ani, a statutului judecătorilor , prin modificarea substanţială a Legilor Justiţiei (în 2017-2018), prin adoptarea unor noi Legi ale Justiţiei (proiectul fiind lansat în 2020, iar legile adoptate în 2022), prin rediscutarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor (în proiectele de acte normative din 2019, 2020, 2021), prin adoptarea Legii nr. 282/2023 şi, apoi, prin reluarea dezbaterilor asupra pensiilor de serviciu ale magistraţilor în 2024, respectiv prin prezentarea şi punerea în dezbatere publică a unui nou proiect de lege în 2025,

, prin modificarea substanţială a Legilor Justiţiei (în 2017-2018), prin adoptarea unor noi Legi ale Justiţiei (proiectul fiind lansat în 2020, iar legile adoptate în 2022), prin rediscutarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor (în proiectele de acte normative din 2019, 2020, 2021), prin adoptarea Legii nr. 282/2023 şi, apoi, prin reluarea dezbaterilor asupra pensiilor de serviciu ale magistraţilor în 2024, respectiv prin prezentarea şi punerea în dezbatere publică a unui nou proiect de lege în 2025, încălcarea flagrantă, prin proiectul de lege, a jurisprudenţei : Curţii Constituţionale, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Curţii Europene a Drepturilor Omului,

: Curţii Constituţionale, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Curţii Europene a Drepturilor Omului, impunerea proiectului de lege de către Guvern, în lipsa oricărei consultări ,

, impunerea proiectului de lege pe fondul unui climat public de ură împotriva magistraţilor , format sau alimentat de declaraţii politicianiste iresponsabile, într-o campanie publică de demonizare a magistraţilor,

, format sau alimentat de declaraţii politicianiste iresponsabile, într-o campanie publică de demonizare a magistraţilor, prezentarea sistemului judiciar ca fiind vinovat pentru eşecuri ale celorlalte puteri în domenii în care justiţia, potrivit Constituţiei, nu are nici o atribuţie,

în domenii în care justiţia, potrivit Constituţiei, nu are nici o atribuţie, „omisiunea” de a se menţiona, în cadrul campaniei agresive îndreptate împotriva magistraţilor, că în România există 212.000 de persoane (bugetari) cu pensii de serviciu şi speciale, din care doar 5.600 sunt magistraţi,

evidenţierea clară, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a faptului că, doar printr-o gravă deformare a realităţii, statutul magistraţilor poate fi prezentat ca un „privilegiu”, iar <a vorbi de la nivelul puterii executive despre tăierea aşa-ziselor privilegii înseamnă, în fapt, a slăbi, în mod deliberat, statutul judecătorilor, al magistraţilor. În realitate, nu se taie un „beneficiu”, se taie din independenţa justiţiei, din echilibrul democraţiei>,

Reamintim faptul că CSM a convocat marți, 26 august, adunările generale ale judecătorilor și procurorilor pentru a dezbate modificările aduse de Guvern în ceea ce privește pensiile magistraților.

Consiliul Superior al Magistraturii a subliniat, într-un comunicat trimis pe 21 august, că au „escaladat atitudinile publice ostile față de judecători și procurori”.

Activitate suspendată și la Curtea de Apel București

Adunarea Generală a judecătorilor de la Curtea de Apel București a decis marți să suspende toate ședințele de judecată, cu excepția măsurilor care sunt de competența judecătorului de drepturi și libertăți și a măsurilor privative de libertate

Excepție fac și cauzele care au ca obiect custodii, indezirabili si suspendarea actului administrativ conform articolului 14 din Legea contenciosului administrativ.

Măsura suspendării activității va viza doar activitatea de judecată, nu și celelalte activități administrative, precum procedura prealabilă.

Protest la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti

Și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și-au suspendat activitatea pe durată nedeterminată. Excepție fac dosarele de urmărire penală în care s-au dispus sau se preconizează măsuri preventive privative de libertate și a cele care au ca obiect emiterea de ordine de protecție.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Adunarea Generală a procurorilor s-a întrunitit marți în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu și la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților și a independenței justiției.

În unanimitate s-a decis că proiectul de lege nu rezolvă niciuna dintre inechitățile sociale la care actorii politici fac referire în discursul public, acesta este în contradicție vădită cu obiectivele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025, că proiectul este expresia instabilității legislative și a lipsei de predictibilitate, este elaborat în lipsa unei fundamentări reale și a unor studii de impact și că din acesta lipsește o etapizare reală și măsuri tranzitorii adecvate.

„În acord cu dispozițiile obligatorii ale Curții de Justiţie a U.E., s-a apreciat că pensia magistratului nu trebuie să fie contributivă, ci trebuie sa aibă un cuantum cât mai apropiat de ultimul salariu în plată al magistratului (CJUE, Cauza C-762/23, din 5 iunie 2025)”, au mai decis procurorii.

Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să avizeze negativ proiectul de act normativ privind modificarea statutului magistraților.

„În lumina reformei recente prin Legea nr. 282/2023 — care a introdus plafonarea pensiilor, clarificarea bazei de calcul și calendarul de creștere a vârstei de pensionare — nu se impune nicio nouă intervenție legislativă în acest moment, înainte de a evalua riguros impactul măsurilor deja adoptate. De asemenea, având în vedere cele arătate anterior, faptul că proiectul de lege propus nu rezolvă inechitățile sociale, ci reprezintă o presiune suplimentară și nenecesară asupra sistemului de justiție și o diversiune menită să distragă atenția opiniei publice de la celelalte măsuri fiscal – bugetare adoptate în cursul acestui an, s-a hotărât adoptarea unei forme de protest față de modificările legislative propuse prin proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu”, se mai spune în comunicat.

Astfel, s-a decis:

suspendarea activității de urmărire penală a procurorilor, cu excepția activităților necesare în dosarele de urmărire penală în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate,

suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale, cu excepția celor în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate,

suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri de terminare a urmăririi penale, respectiv de luare a unor măsuri procesuale,

suspendarea activității procurorilor din cadrul secțiilor judiciare referitoare la participarea la judecarea cauzelor și formularea concluziilor, cu excepția concluziilor privind măsurile preventive și concluziilor în dosarele civile având ca obiect emiterea ordinelor de protecție,

suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată,

suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții,

suspendarea oricăror alte activități conexe activității de urmărire penală (inclusiv a soluționării cererilor de prelungire a dreptului de circulație),

suspendarea activității cu publicul și de primire în audiență.

Protestul a început marți și va continua pe durată nedeterminată, „până la retragerea propunerii legislative de către inițiatorii acesteia”.

