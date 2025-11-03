Connect with us

Administrație

Noi norme pentru plata amenzilor de circulaţie. Plățile se vor putea face direct de pe telefon, prin internet banking sau cod QR

amenda politie politia noaptea politist

Publicat

acum O oră

Guvernul României a aprobat normele metodologice care permit plata amenzilor de circulație prin transfer bancar, folosind aplicații de internet banking, home banking sau mobile banking. Măsura, așteptată de mai mulți ani, simplifică procesul de plată și reduce birocrația, potrivit Ministerului Finanțelor.

Prin aceste norme se introduce şi posibilitatea ca procesul-verbal de contravenţie să includă un cod QR, cod de bare sau un element similar, pentru a facilita plata rapidă de pe telefon.

Cum se va putea face plata amenzilor de circulație

Normele metodologice aprobate de Guvern permit plata amenzilor de circulație prin transfer bancar, folosind aplicații de internet banking, home banking sau mobile banking. Măsura, așteptată de mai mulți ani, simplifică procesul de plată și reduce birocrația, potrivit Ministerului Finanțelor.
Procesul-verbal de contravenție va putea include și un cod QR, care va permite achitarea rapidă a sancțiunilor direct de pe telefon.

Plata amenzilor devine mai simplă și mai rapidă

Potrivit noilor norme, conducătorii auto vor putea achita amenzile de circulație prin mai multe modalități:

  • Transfer bancar: prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanță puse la dispoziție de bănci;
  • Mandat poștal: în contul unic al Trezoreriei Operative Centrale din cadrul Ministerului Finanțelor;
  • Plată cu cardul: prin Sistemul Național Electronic de Plăți – Ghiseul.ro;
  • Numerar sau POS: la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului și la casieriile organelor fiscale locale.

Până acum, plata online era posibilă doar prin platforma Ghiseul.ro, însă utilizatorii erau nevoiți să își creeze un cont. Noile reguli vor permite plăți mai flexibile, inclusiv direct din aplicațiile bancare folosite de șoferi.

Cod QR pe procesul-verbal și serie unică de identificare

Fiecare proces-verbal de contravenție va avea o serie unică de 23 de caractere, împărțită în cinci grupuri numerice care vor identifica instituția emitentă, anul și numărul de ordine al documentului.
În plus, acesta va putea conține un cod QR, un cod de bare sau un element similar care, odată scanat, va genera automat datele de plată, simplificând procesul.

Lege veche, aplicare întârziată

Baza legală pentru plata amenzilor prin cont unic a fost stabilită prin Legea nr. 203/2018, însă normele de aplicare nu au fost adoptate până acum.
Noile reglementări au fost aprobate de Guvern în 2025, după o întârziere de aproape șase ani, și vor intra în vigoare odată cu publicarea hotărârii în Monitorul Oficial

Implementarea sistemului va permite plata amenzilor fără deplasări la ghișeu și fără timpi de așteptare, direct de pe telefon, tabletă sau laptop.
Totodată, mecanismul ar putea fi extins ulterior și pentru alte tipuri de amenzi, nu doar cele rutiere.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 30 de minute

Cea mai mare pensie din România este de 100.000 de lei. TOP pensii speciale și pensii publice. Sumele astronomice primite lunar
Evenimentacum 45 de minute

Incendiu în localitatea Vama Seacă: Anexa unei ferme de animale, cuprinsă de flăcări
amenda politie politia noaptea politist
Administrațieacum O oră

Noi norme pentru plata amenzilor de circulaţie. Plățile se vor putea face direct de pe telefon, prin internet banking sau cod QR
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

amenda politie politia noaptea politist
Administrațieacum O oră

Noi norme pentru plata amenzilor de circulaţie. Plățile se vor putea face direct de pe telefon, prin internet banking sau cod QR
Administrațieacum 3 ore

VIDEO: Bănci dotate cu kit fotovoltaic și sisteme de încărcare USB și wireless, montate la Lupșa, în Apuseni
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 2 ore

Wizz Air testează în România un nou serviciu: „Wizz Class”, un fel de ”business class” la un preț mai mic
Economieacum 20 de ore

Patronate: Zeci de mii de muncitori din construcții vor trebui dați afară dacă proiectele PNRR și „Anghel Saligny” rămân blocate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 17 ore

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Deputatul Matieș rămâne la conducerea AUR Alba. A spus că s-a ales cu un dosar penal și familia i-a fost atacată
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum o zi

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 5 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 21 de ore

Orașul Novaci devine staţiune turistică de interes naţional. Zona Rânca, inclusă. HG adoptat
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum o zi

Report URIAȘ la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 2 noiembrie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 19 ore

O analiză genetică ar putea detecta boala Parkinson înainte de apariţia primelor simptome
Actualitateacum 2 zile

Laureatul Nobel Richard Timothy Hunt merge la Cluj-Napoca. Prelegere specială la conferința „Smart Diaspora 2025”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

tabla clasa scoala
Actualitateacum 2 zile

Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026”
Educațieacum 4 zile

Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după vacanța de o săptămână. Când va fi următoarea perioadă cu zile libere
Mai mult din Educatie