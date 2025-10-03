Connect with us

Educație

Guvernul Bolojan a amânat plata sumelor câștigate în instanță de profesori și a blocat fondurile inspectoratelor

Publicat

acum 5 secunde

Guvernul a decis amânarea pentru anul 2026 a plății sumelor câștigate de angajații din Educație prin hotărâri judecătorești definitive.

Este vorba despre diferențe salariale stabilite de instanțe și recunoscute de stat, pentru care, potrivit surselor Edupedu.ro, fondurile necesare fuseseră deja transferate la inspectoratele școlare.

Măsura apare în articolul XVIII din Ordonanța de Urgență nr. 52/2025, publicată pe 2 octombrie în Monitorul Oficial, și nu figura în varianta de proiect pusă în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării.

Proiectul nu avea articolul respectiv, scriu jurnaliștii Edupedu, care au detaliat pe situația pe larg.

„Tranșele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, care fac obiectul plății eșalonate, conform legii, scadente până la 31 decembrie 2025 și care nu au fost plătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se plătesc în anul 2026”, prevede ordonanța.

Conform acelorași dispoziții, se amână și plata dobânzilor aferente acestor sume, precum și a diferențelor salariale stabilite prin decizii ale conducerii instituțiilor din justiție începând cu 2018 și rămase neplătite.

Sunt afectate toate categoriile de bugetari, dar în cazul educației lovitura vine pe un fond deja tensionat și contradictoriu: fondurile pentru plăți erau deja în conturile inspectoratelor, iar școlile tocmai finalizaseră procedura de raportare a sumelor – termenul fiind pe 25 septembrie, după cum a scris Edupedu.ro.

Ultimele articole pe alba24
