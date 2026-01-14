Connect with us

Administrație

Guvernul Bolojan a aprobat prioritățile pentru Programul „Anghel Saligny" 2026. Ce proiecte sunt preferate

Guvernul a aprobat miercuri un act normativ prin care se prioritizează solicitările de transfer pentru Programul „Anghel Saligny” în anul 2026.

„Actul normativ menține structura de prioritizare aplicată în anul 2025, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 42/2025, în vederea accelerării proiectelor aflate în derulare și a utilizării optime a resurselor disponibile, astfel încât, și în anul 2026, Ministerul Dezvoltării să poată aproba toate solicitările de transfer”, reiese dintr-un comunicat transmis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Astfel, 45% din fonduri sunt direcționate către proiecte de alimentare cu apă și canalizare (1.408 obiective), 30% către sisteme de distribuție a gazelor naturale (283 de obiective) și 25% către proiecte de infrastructură rutieră – drumuri și poduri (2.683 de obiective).

În cadrul fiecărui domeniu de investiții, prioritate au proiectele aflate într-un stadiu avansat de execuție: 50% din fonduri sunt alocate obiectivelor pentru care s-au transferat deja peste 80% din valoarea contractelor (1.852 de obiective), 30% proiectelor cu un grad de implementare cuprins între 40% și 80% (933 de obiective), iar 20% celor aflate în faze incipiente (1.589 de obiective).

„Aceste măsuri au ca obiectiv stabilirea unor criterii transparente și echitabile pentru prioritizarea solicitărilor de transfer, care vor asigura o utilizare mai eficientă a resurselor financiare disponibile în anul 2026”, a anunțat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Solicitările vor fi onorate în ordinea cronologică a înregistrării acestora la Ministerul Dezvoltării.

Criteriile de prioritizare nu se aplică unui număr de 263 de obiective aparținând județelor, municipiilor reședință de județ și sectoarelor municipiului București, care trebuie să asigure o cofinanțare de 20% din sumele solicitate de la bugetul de stat în anul 2026.

„Prin adoptarea acestor criterii, consolidăm cadrul de finanțare al Programului «Anghel Saligny» și sprijinim proiectele care aduc beneficii reale cetățenilor. O prioritizare clară, corectă și verificabilă permite accelerarea investițiilor, în special a celor aflate în stadii avansate, și asigură o utilizare responsabilă a fondurilor publice. În 2026, vom continua să investim în infrastructura locală”, a precizat ministrul, citat de Agerpres.

Programul „Anghel Saligny” este un program național de investiții al Guvernului României, destinat dezvoltării infrastructurii locale din orașe, municipii și comune.

Prin acest program se acordă bani de la bugetul de stat pentru proiecte precum rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare și stații de epurare, rețele de distribuție a gazelor naturale, drumuri, poduri și podețe.

Controversa legată de Programul „Anghel Saligny” vine dintr-o combinație de motive politice, financiare și de transparență.

Pe deo parte, programul a fost criticat pentru că dublează finanțările europene (care rămân neaccesate) și pentru că banii se duc discreționar către primari, pe criterii politice.

În plus, spre deosebire de proiectele europene, proiectele din ”Anghel Saligny” au ai puține filtre de verificare a modului în care se cheltueisc banii.

Bolojan a încercat eliminarea lui, dar s-a lovit de rezistența primarilor, inclusiv a celor liberali.

