Guvernul forțează digitalizarea: Primăriile care nu se înrolează pe Ghișeul.ro vor rămâne fără banii de la buget. PROIECT

Primăriile care nu se înrolează pe Ghișeul.ro vor rămâne fără banii de la buget. Guvernul pregătește o măsură pentru accelerarea digitalizării administrației publice locale. Un proiect de lege privind reforma administrației, aflat în dezbatere publică la Ministerul Dezvoltării, impune primăriilor din întreaga țară să se înroleze în platforma Ghiseul.ro în maximum șase luni de la intrarea în vigoare a legii.

Sancțiunea pentru nerespectarea măsurii este drastică: primăriile nu vor mai primi bani de la guvern.

Plata online a impozitelor a fost cerută insistent de cetățeni pentru a evita pierderea de timp la ghișee. Multe primării s-au înrolat deja în platforma ghiseul.ro, dar există sute de localități unde acest lucru s-a realizat.

Potrivit proiectului, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, toate unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt obligate să se înregistreze în Sistemul National Electronic de Plată Online (SNEP).

Agenția pentru Agenda Digitală a României va verifica respectarea acestei obligații și va sesiza Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice / Administrațiile județene ale finanțelor publice în cazul nerespectării acesteia.

Nerespectarea acestei obligații va duce la sistarea alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit și sume din venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale.

„În cazul nerespectării prevederilor, directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanţelor publice sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție socială, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.

Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin”, se precizează în proiect.

Alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale se va relua la data respectării prevederilor legii, în baza comunicării Agenției pentru Agenda Digitală a României.

