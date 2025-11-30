Guvernul își va angaja răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraților în ședința comună de plen a Camerei Deputaților și Senatului, care va avea loc marți după-amiază.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis vineri ca ședința comună de plen consacrată angajării răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu să aibă loc marți, 2 decembrie, după ședința solemnă comună a Camerei Deputaților și Senatului dedicată aniversării Zilei Naționale a României – 1 Decembrie, de la ora 14:30.

Parlamentarii pot depune amendamente la proiectul de lege adoptat de Guvern până marți la ora 8:00.

Vezi și Lia Savonea: ”Asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu”. Anunță că va vota contra reformei pensiilor din Justiție

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraților va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă.

Proiectul inițial al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, prin votul a cinci judecători – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină.

Motivul invocat de cei cinci judecători este că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

De asemenea, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

Pe 13 noiembrie, la Palatul Cotroceni au avut loc discuții pe tema pensiilor magistraților, cu participarea președintelui Nicușor Dan, a liderilor coaliției de guvernare și reprezentanților judecătorilor și procurorilor, discuții care au înregistrat însă un eșec.

Magistrații solicitau ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

