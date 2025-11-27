Connect with us

Lia Savonea: ”Asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu”. Anunță că va vota contra reformei pensiilor din Justiție

Publicat

acum 4 secunde

Președința Înaltei Curți de Casație și Justiție Lia Savonea a anunțat, joi că va da „un vot categoric împotrivă”, la ședința de joi a Consiliului Superior al Magistraturii care trebuie să emită un aviz privind reforma pensiilor magistraților.

Șefa Curții Supreme a adăugat, într-o declarație pentru Digi24, că și colegii ei percep această reformă ca fiind „o presiune uriașă”.

„Pot să vă spun doar ce voi face eu, voi da un vot categoric „împotrivă” deoarece asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu”, a declarat Lia Savonea, întrebată despre ședința CSM de astăzi la care ar trebui dat un aviz privind pensiile speciale, joi la Digi24.

„După cum ați văzut, toți au perceput-o ca fiind o presiune uriașă în ultima perioadă. Și eu cred la fel ca și colegii mei”, a adăugat ea.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are ședință joi. Pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise mai multe puncte, cel mai important fiind alegerea noii conduceri a CSM pentru anul 2026, unde, la funcția de președinte candidează Liviu Odagiu, fostul președinte al Curții de Apel Alba Iulia.

Chiar dacă nu figurează pe ordinea de zi a reuniunii de joi, Guvernul așteaptă de la CSM avizul privind reforma pensiilor de serviciu, în contextul în care vineri este termenul limită pentru jalonul din PNRR privind pensiile speciale, mai scriu jurnaliștii de la Digi24.

În cazul în care nu este îndeplinit acest jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, România riscând să piardă suma de 231 de milioane de euro.

