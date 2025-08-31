Connect with us

Guvernul pregătește scutiri de la plata impozitului pe cifra de afaceri pentru anumite companii

Guvernul pregătește adoptarea unei ordonanțe de urgență care ar putea excepta de la plata impozitului pe cifra de afaceri unele companii din sectorul energetic

Un document obținut de Digi24 indică faptul că la Guvern s-ar pregăti o ordonanță de urgență care scutește anumite companii de impozitul pe cifra de afaceri, scrie Mediafax. Este vorba despre companiile care comercializează gaze sau produse petroliere și doar tranzitează România.

Proiectul ar crea astfel o diferențiere între firmele care vând aceste produse pe piața locală și cele care doar le tranzitează prin puncte vamale sau prin porturi.

Impozitul pe cifra de afaceri pentru companii din energie

Impozitul pe cifra de afaceri pentru companiile din energie a fost introdus la începutul anului 2024, în cadrul pachetului de măsuri fiscale adoptat de Guvern pentru a crește veniturile la buget. Măsura a vizat inclusiv firmele care transportau combustibili prin România către state terțe, precum Ucraina sau Republica Moldova. Scopul declarat al taxei a fost acela de a compensa utilizarea infrastructurii naționale – portuare, rutiere și feroviare – de către operatori, fie români, fie nerezidenți.

De la momentul introducerii, impozitul a fost criticat de specialiști și de companiile din domeniu, care l-au catalogat drept o povară suplimentară pentru tranzitatori și un descurajator pentru comerțul regional. Cu toate acestea, Ministerul Finanțelor și ANAF au raportat încasări semnificative pe parcursul anului 2024, ceea ce a justificat menținerea lui până în prezent.

Consultantul fiscal Cristian Rădulescu, chestionat de sursa menționată, apreciază că măsura ar fi inoportună în actualul context.

„Introducerea unei astfel de scutiri contrazice politica generală de majorare a taxelor și eliminare a facilităților fiscale. Nu există o justificare reală pentru acordarea acestui tip de excepții”, a declarat acesta pentru Digi24.

„La un an distanță, Ministerul Finanțelor și ANAF au deja date clare privind încasările, care sunt semnificative și nu justifică renunțarea la impozit”, a subliniat consultantul.

