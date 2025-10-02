Handbalistele de la LPS ”Florin Fleșeriu” joacă sâmbătă un ”meci de foc” împotriva CS Jiul Rovinari 2016. Apel pentru suporteri

Junioarele echipei de handbal a Liceului cu Program Sportiv ”Florin Fleșeriu” joacă sâmbătă, 4 octombrie un meci împotriva CS Jiul Rovinari 2016.

Meciul de sâmbătă vine după ce sportivele echipei Junioare 3 a LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș au reușit un debut spectaculos în Campionatul Național al Federației Române de Handbal, impunându-se clar în deplasare împotriva formației LPS Cetate Deva, cu scorul de 21 – 11.

Jucătoarele au demonstrat maturitate, disciplină și forță colectivă. Rezultatul confirmă munca intensă depusă la antrenamente alături de antrenorul Emilian Turcu, fost jucător de prima ligă, cu o carieră de peste 15 sezoane la cluburi importante ale handbalului românesc.

Adversara de sâmbătă este una de calibru. CS Jiul Rovinari 2016 este o echipă recunoscută pentru jocul activ și pentru valoarea individuală a jucătoarelor sale. Va fi, fără îndoială, unul dintre cele mai dificile dueluri din grupa Seriei L.

”Junioarele noastre au nevoie de energia tribunei pentru a-și continua parcursul frumos început. În spatele fiecărei pase, al fiecărui gol și al fiecărui moment de sacrificiu stă nu doar pregătirea lor, ci și sprijinul publicului.

Handbalul înseamnă pasiune, spirit de echipă și emoție, iar Sebeșul, şi Alba în general, au demonstrat mereu că știu să fie alături de sport. De aceea, vă invităm să veniți în număr cât mai mare la sala din Sebeș, sâmbătă, 4 octombrie, ora 14:00, pentru a le susține pe junioarele III ale LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș”, au transmis reprezentanții LPS Sebeș, într-un comunicat de presă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News