Hidroelectrica suspendă plata cu cardul prin aplicația iHidro, până la sfârșitul lunii. Ce alternative rămân funcționale

Hidroelectrica suspendă plata cu cardul prin aplicația iHidro, pentru a moderniza sistemele informatice.

Producătorul și furnizorul de energie electrică Hidroelectrica anunțat că va derula în perioada 23 – 31 octombrie 2025 un proces de up-gradare a sistemelor informatice utilizate pentru gestionarea plăților prin aplicația iHidro.

Pe durata lucrărilor, clienții au la dispoziție alternativele existente pentru plata facturilor (inscrise pe pagina 2 a facturii) care rămân active și funcționale:

Prin internet banking, folosind datele de pe factură („Cont contract” și „Număr factură”);

La automatele de plată partenere, disponibile in sediile bancilor,în rețele comerciale și spații publice, pe baza codului de client;

Prin scanarea codului de bare de pe factură, la partenerii agreați;

Prin mandat Direct Debit, pentru plata automată a facturii din contul bancar personal

iHidro este o aplicație mobilă și o platformă online lansată de Hidroelectrica care permite clienților să gestioneze contractele de energie electrică.

Prin intermediul ei, utilizatorii pot, în mod normal, plăti facturile, pot transmite indexul autocitit, pot vizualiza istoricul de facturare și pot monitoriza consumul.

