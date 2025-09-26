Connect with us

Eveniment

Horoscop de weekend 27 – 28 septembrie. Tranziție astrală între sezonul verii și cel al toamnei

Horoscop de weekend

Publicat

acum 25 de secunde

Horoscop de weekend 27 – 28 septembrie: Sfârșitul de săptămână aduce o energie cosmică complexă, marcată de o tranziție importantă între sezonul verii și cel al toamnei.

Luna în aspecte armonioase cu planeta Venus favorizează relațiile interpersonale și momentele de intimitate, în timp ce influența lui Mercur retrograd încă se face simțită în domeniul comunicării.

Este un moment propice pentru reflecție și planificare, dar și pentru a ne bucura de plăcerile simple ale vieții.

Energiile cerești ne îndeamnă să fim mai atenți la semnalele pe care le primim din mediul înconjurător și să acordăm prioritate echilibrului interior.

Pentru majoritatea zodiilor, acest weekend reprezintă o oportunitate de reconectare cu valorile personale și de consolidare a bazelor pentru perioada care urmează.

Horoscop de weekend 27 – 28 septembrie. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Energie: Dinamică, dar necesită moderare Weekendul îți aduce oportunități neașteptate în plan profesional sau personal.

Sâmbătă este ideală pentru a-ți organiza spațiul de lucru sau locuința.

Duminică, concentrează-te pe relațiile apropiate – o conversație sinceră poate clarifica multe aspecte. Evită deciziile impulsive în domeniul financiar.

TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Energie: Stabilă și constructivă Venus îți zâmbește în acest weekend, aducând armonie în relațiile sentimentale.

Este momentul perfect pentru activități creative sau pentru a te bucura de natură.

Sâmbătă poate aduce vești bune legate de bani.

Duminică, acordă atenție sănătății și nu neglija odihna.

GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Energie: Variabilă, necesită focus Mercur îți influențează comunicarea, așa că fii atent la ce spui și cum te exprimi. Weekendul favorizează învățarea și dezvoltarea personală. Sâmbătă poate aduce întâlniri interesante, iar duminică este perfectă pentru planificare și organizare. Evită multitasking-ul excesiv.

Horoscop de weekend 27 – 28 septembrie. RAC (21 iunie – 22 iulie)

Energie: Emoțională și intuitivă Luna îți amplifică sensibilitatea și intuiția. Profită de acest weekend pentru a petrece timp cu familia și pentru a-ți hrăni sufletul.

Sâmbătă aduce clarificări în relațiile personale, iar duminică este ideală pentru activități casnice sau culinare. Ascultă-ți instinctele.

LEU (23 iulie – 22 august)

Energie: Strălucitoare și magnetică Carisma ta este la cote maxime în acest weekend. Sâmbătă este perfectă pentru evenimente sociale sau pentru a fi în centrul atenției.

Duminică, concentrează-te pe proiecte creative sau pe hobby-uri. În dragoste, așteaptă-te la surprize plăcute. Rămâi modest în succese.

FECIOARĂ (23 august – 22 septembrie)

Energie: Analitică și metodică Sezonul tău se apropie de sfârșit, dar energia rămâne puternică.

Weekendul este ideal pentru a finaliza proiecte începute și pentru a face planuri detaliate pentru viitor. Sâmbătă focusează-te pe muncă sau sănătate, duminică pe relații.

Atenție la criticile excesive.

BALANȚĂ (23 septembrie – 22 octombrie)

Energie: Echilibrată și diplomatică Intri în sezonul tău cu energie renewed! Venus îți aduce har și farmec în toate interacțiunile.

Weekendul este perfect pentru întâlniri sociale, shopping sau activități artistice. Sâmbătă poate aduce o decizie importantă în dragoste, iar duminică favorizează colaborările.

SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Energie: Intensă și transformatoare Pluton îți intensifică dorința de schimbare și transformare. Folosește weekendul pentru introspecție și pentru a elimina din viața ta ceea ce nu-ți mai folosește.

Sâmbătă poate aduce revelații importante, iar duminică este ideală pentru a începe ceva nou. Încrederea în tine crește.

SĂGETĂTOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Energie: Aventuroasă și optimistă Jupiter îți deschide noi orizonturi și oportunități.

Weekendul favorizează călătoriile, studiile sau contactele cu străinii.

Sâmbătă poate aduce vești bune de la distanță, iar duminică este perfectă pentru planificare pe termen lung. Rămâi deschis la nou.

CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Energie: Ambiționasă și perseverentă Saturn îți consolidează pozițiile și îți recompensează eforturile.

Weekendul este propice pentru a-ți evalua progresele și pentru a-ți seta obiective noi. Sâmbătă focusează-te pe carieră sau reputație, duminică pe responsabilități familiare.

Răbdarea îți va fi recompensată.

VĂRSĂTOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Energia: Inovatoare și independentă Uranus îți stimulează creativitatea și dorința de libertate.

Weekendul este ideal pentru experimente, pentru a încerca ceva nou sau pentru a-ți exprima individualitatea.

Sâmbătă poate aduce întâlniri neconvenționale, iar duminică favorizează proiectele tehnologice.

Horoscop de weekend 27 – 28 septembrie. PEȘTI (19 februarie – 20 martie)

Energia: Inspirată și compassionată Neptun îți amplifică imaginația și empatia.

Folosește weekendul pentru activități artistice, meditație sau pentru a ajuta pe cineva.

Sâmbătă poate aduce inspirație divină, iar duminică este perfectă pentru vis și relaxare. Încredere în intuiția ta este esențială.

Notă: Horoscopul este realizat cu scop de divertisment și nu înlocuiește sfatul profesional în domenii importante ale vieții.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Horoscop de weekend
Evenimentacum 25 de secunde

Horoscop de weekend 27 – 28 septembrie. Tranziție astrală între sezonul verii și cel al toamnei
politist amenda 2
Evenimentacum O oră

Amenzile rutiere vor putea fi plătite într-un cont unic. Proiect de lege, publicat în dezbatere de Ministerul Finanțelor
Evenimentacum 2 ore

O femeie din Alba, victimă a violenței domestice, și-a iertat agresorul în instanță. Statul va plati din bani publici avocații
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum 2 zile

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Consiliul Concurenței verifică tranzacția prin care fabricile Napolact din România sunt preluate de către o companie maghiară
Economieacum 7 ore

Vești mai bune pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR la trei luni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 2 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 8 ore

Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciar la Penitenciarul Aiud, pe podium la Campionatul European de JiuJitsu al Poliției
Evenimentacum 9 ore

Echipele Liceului cu Program Sportiv Sebeș participă la Campionatul Național de Handbal. Care sunt loturile de junioare
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de weekend
Evenimentacum 25 de secunde

Horoscop de weekend 27 – 28 septembrie. Tranziție astrală între sezonul verii și cel al toamnei
Evenimentacum 5 ore

Încep weekendurile cu jucării la Alba Mall (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 14 ore

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 4 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Copii internați la Secția ATI a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, decedați după infectația cu o bacterie. Reacții
Evenimentacum 6 ore

Ambulanțe noi pentru serviciile de urgență din Alba, achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2025 ar putea primi până la 5.000 de lei de la stat. PROIECT
Educațieacum o zi

Metodologia pentru cele două ore de învățare remedială obligatorii în clasele primare, din anul școlar 2025-2026, a fost aprobată
Mai mult din Educatie