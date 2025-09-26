Horoscop de weekend 27 – 28 septembrie. Tranziție astrală între sezonul verii și cel al toamnei

Horoscop de weekend 27 – 28 septembrie: Sfârșitul de săptămână aduce o energie cosmică complexă, marcată de o tranziție importantă între sezonul verii și cel al toamnei.

Luna în aspecte armonioase cu planeta Venus favorizează relațiile interpersonale și momentele de intimitate, în timp ce influența lui Mercur retrograd încă se face simțită în domeniul comunicării.

Este un moment propice pentru reflecție și planificare, dar și pentru a ne bucura de plăcerile simple ale vieții.

Energiile cerești ne îndeamnă să fim mai atenți la semnalele pe care le primim din mediul înconjurător și să acordăm prioritate echilibrului interior.

Pentru majoritatea zodiilor, acest weekend reprezintă o oportunitate de reconectare cu valorile personale și de consolidare a bazelor pentru perioada care urmează.

Horoscop de weekend 27 – 28 septembrie. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Energie: Dinamică, dar necesită moderare Weekendul îți aduce oportunități neașteptate în plan profesional sau personal.

Sâmbătă este ideală pentru a-ți organiza spațiul de lucru sau locuința.

Duminică, concentrează-te pe relațiile apropiate – o conversație sinceră poate clarifica multe aspecte. Evită deciziile impulsive în domeniul financiar.

TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Energie: Stabilă și constructivă Venus îți zâmbește în acest weekend, aducând armonie în relațiile sentimentale.

Este momentul perfect pentru activități creative sau pentru a te bucura de natură.

Sâmbătă poate aduce vești bune legate de bani.

Duminică, acordă atenție sănătății și nu neglija odihna.

GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Energie: Variabilă, necesită focus Mercur îți influențează comunicarea, așa că fii atent la ce spui și cum te exprimi. Weekendul favorizează învățarea și dezvoltarea personală. Sâmbătă poate aduce întâlniri interesante, iar duminică este perfectă pentru planificare și organizare. Evită multitasking-ul excesiv.

Horoscop de weekend 27 – 28 septembrie. RAC (21 iunie – 22 iulie)

Energie: Emoțională și intuitivă Luna îți amplifică sensibilitatea și intuiția. Profită de acest weekend pentru a petrece timp cu familia și pentru a-ți hrăni sufletul.

Sâmbătă aduce clarificări în relațiile personale, iar duminică este ideală pentru activități casnice sau culinare. Ascultă-ți instinctele.

LEU (23 iulie – 22 august)

Energie: Strălucitoare și magnetică Carisma ta este la cote maxime în acest weekend. Sâmbătă este perfectă pentru evenimente sociale sau pentru a fi în centrul atenției.

Duminică, concentrează-te pe proiecte creative sau pe hobby-uri. În dragoste, așteaptă-te la surprize plăcute. Rămâi modest în succese.

FECIOARĂ (23 august – 22 septembrie)

Energie: Analitică și metodică Sezonul tău se apropie de sfârșit, dar energia rămâne puternică.

Weekendul este ideal pentru a finaliza proiecte începute și pentru a face planuri detaliate pentru viitor. Sâmbătă focusează-te pe muncă sau sănătate, duminică pe relații.

Atenție la criticile excesive.

BALANȚĂ (23 septembrie – 22 octombrie)

Energie: Echilibrată și diplomatică Intri în sezonul tău cu energie renewed! Venus îți aduce har și farmec în toate interacțiunile.

Weekendul este perfect pentru întâlniri sociale, shopping sau activități artistice. Sâmbătă poate aduce o decizie importantă în dragoste, iar duminică favorizează colaborările.

SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Energie: Intensă și transformatoare Pluton îți intensifică dorința de schimbare și transformare. Folosește weekendul pentru introspecție și pentru a elimina din viața ta ceea ce nu-ți mai folosește.

Sâmbătă poate aduce revelații importante, iar duminică este ideală pentru a începe ceva nou. Încrederea în tine crește.

SĂGETĂTOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Energie: Aventuroasă și optimistă Jupiter îți deschide noi orizonturi și oportunități.

Weekendul favorizează călătoriile, studiile sau contactele cu străinii.

Sâmbătă poate aduce vești bune de la distanță, iar duminică este perfectă pentru planificare pe termen lung. Rămâi deschis la nou.

CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Energie: Ambiționasă și perseverentă Saturn îți consolidează pozițiile și îți recompensează eforturile.

Weekendul este propice pentru a-ți evalua progresele și pentru a-ți seta obiective noi. Sâmbătă focusează-te pe carieră sau reputație, duminică pe responsabilități familiare.

Răbdarea îți va fi recompensată.

VĂRSĂTOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Energia: Inovatoare și independentă Uranus îți stimulează creativitatea și dorința de libertate.

Weekendul este ideal pentru experimente, pentru a încerca ceva nou sau pentru a-ți exprima individualitatea.

Sâmbătă poate aduce întâlniri neconvenționale, iar duminică favorizează proiectele tehnologice.

Horoscop de weekend 27 – 28 septembrie. PEȘTI (19 februarie – 20 martie)

Energia: Inspirată și compassionată Neptun îți amplifică imaginația și empatia.

Folosește weekendul pentru activități artistice, meditație sau pentru a ajuta pe cineva.

Sâmbătă poate aduce inspirație divină, iar duminică este perfectă pentru vis și relaxare. Încredere în intuiția ta este esențială.

Notă: Horoscopul este realizat cu scop de divertisment și nu înlocuiește sfatul profesional în domenii importante ale vieții.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News