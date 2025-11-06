Connect with us

ÎCCJ, decizie definitivă în dosarul Roșia Montană: Acțiunile Gabriel Resources pot trece la stat dacă compania nu achită datoria

Publicat

acum 4 secunde

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat joi o decizie definitivă în favoarea statului român, respingând contestația depusă de Gabriel Resources (Jersey) Limited și menținând sechestrul asigurător asupra acțiunilor companiei canadiene, în vederea recuperării sumei de peste 46,7 milioane de lei.

„În procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și compania Gabriel Resources privind recuperarea cheltuielilor efectuate în arbitrajul internațional în sumă de 46.779.769 lei, Secția Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme a dispus în mod definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanție pentru recuperarea creanțelor.

Măsura administrativă a ANAF fusese contestată în instanță, recursul fiind soluționat astăzi de completul specializat al ICCJ.

Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanțelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investițiile de la Roșia Montană.

ÎCCJ, decizie definitivă în dosarul Roșia Montană

Efectul deciziei este acela că, în situația în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acțiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului”, se precizează într-un comunicat transmis de instanța supremă.

Citește și România câștigă procesul pentru Roșia Montană: ZERO DESPĂGUBIRI pentru Gabriel Resources. Decizia este definitivă și executorie

Pe 8 martie 2024, Centrul Internaţional de Reglementare a Disputelor privind Investiţiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) a anunţat că a dat dreptate României în procesul cu Gabriel Resources din dosarul Roşia Montană, în care compania ar fi urmat să exploateze resursele de aur din această zonă, scrie Antena 3.

Tribunalul a emis o decizie finală („decizia arbitrală”) prin care a respins, cu o majoritate de doi la unu, cererile de arbitraj la ICSID și a acordat României aproximativ 10 milioane de dolari pentru rambursarea taxelor și cheltuielilor legale pe care le-a suportat.

În luna aprilie 2024, acţionarul majoritar al companiei Roşia Montană Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat în judecată Oficiul Registrului Comerţului de pe Lângă Tribunalul Alba, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Gabriel Resources contesta sechestrul pus pe acţiunile RMGC în contul datoriei de aproximativ 10 milioane de dolari pe care Gabriel Resources o are faţă de Statul Român, reprezentând daunele acordate statului român în urma câştigării procesului desfăşurat la Washington.

