Impozitele pe proprietate cresc cu 750% pentru imobilele cumpărate pe firmă. Exemplu de calcul

Impozitele pe proprietate cresc cu 750% din anul 2026, comparativ cu 2025, potrivit pachetului fiscal al Guvernului Bolojan, proaspăt publicat în Monitorul Oficial. De prevederile noii legi vor fi afectați și românii care își închiriază proprietățile în regim hotelier, pe platforme precum AirBnB sau Booking.

Calculul a fost realizat de Georgian Marcu, agent imobiliar și proprietar al agenției Green Angels, scrie Economedia.

Diferența mare față de situația persoanelor fizice, unde majorarea impozitelor creșterea este de 70%, vine din faptul că apartamentele care sunt deținute de firma nu vor mai fi considerate spații rezidențiale.

Potrivit noilor prevederi ale legii, în cazul Bucureștiului, se trece de la o impozitare de la 0,2%, la 1,5%. În alte orașe creșterea poate fi mai mică, de la 0,2% la 1%.

O bună parte din apartamentele achiziționate cu scop investițional în ultimii ani, care nu se încadrau în pragul redus de TVA, au fost cumpărate pe firmă, cu taxare inversă.

Toate aceste proprietăți au intrat în piață apartamentelor de închiriat, ceea ce a făcut că creșterea chiriilor să fie mult mai mică comparativ cu creșterea prețurilor de vânzare a apartamentelor.

Prin această măsură, guvernul face ca achiziționarea apartamentelor cu scop investițional să fie din ce în ce mai puțin atractivă, a explicat Marcu, citat de Economedia.

Ca exemplu de calcul, la un apartament cu o valoare impozabilă de 500.000 lei (circa 100.000 euro), impozitul local crește de la 1.000 de lei pe an la 7.500 de lei pe an.

Este vorba despre impozitul calculat pentru anul 2026, care se plătește în 2027.

În alte orașe, creșterea de impozit pe firmă va fi mai mică decât în Capitală, dar va fi vorba tot de majorări substanțiale, de până la 5 ori.

