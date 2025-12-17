Connect with us

Economie

Impozitele pe proprietate cresc cu 750% pentru imobilele cumpărate pe firmă. Exemplu de calcul

Publicat

acum 6 secunde

Impozitele pe proprietate cresc cu 750% din anul 2026, comparativ cu 2025, potrivit pachetului fiscal al Guvernului Bolojan, proaspăt publicat în Monitorul Oficial. De prevederile noii legi vor fi afectați și românii care își închiriază proprietățile în regim hotelier, pe platforme precum AirBnB sau Booking.

Calculul a fost realizat de Georgian Marcu, agent imobiliar și proprietar al agenției Green Angels, scrie Economedia.

Diferența mare față de situația persoanelor fizice, unde majorarea impozitelor creșterea este de 70%, vine din faptul că apartamentele care sunt deținute de firma nu vor mai fi considerate spații rezidențiale.

Potrivit noilor prevederi ale legii, în cazul Bucureștiului, se trece de la o impozitare de la 0,2%, la 1,5%. În alte orașe creșterea poate fi mai mică, de la 0,2% la 1%.

O bună parte din apartamentele achiziționate cu scop investițional în ultimii ani, care nu se încadrau în pragul redus de TVA, au fost cumpărate pe firmă, cu taxare inversă.

Vezi și: Impozit auto în funcție de norma de poluare, din 2026. Cum se calculează. MAI transmite baza de date cu vehiculele, în județe

Toate aceste proprietăți au intrat în piață apartamentelor de închiriat, ceea ce a făcut că creșterea chiriilor să fie mult mai mică comparativ cu creșterea prețurilor de vânzare a apartamentelor.

Prin această măsură, guvernul face ca achiziționarea apartamentelor cu scop investițional să fie din ce în ce mai puțin atractivă, a explicat Marcu, citat de Economedia.

Impozitele pe proprietate cresc cu 750%

Ca exemplu de calcul, la un apartament cu o valoare impozabilă de 500.000 lei (circa 100.000 euro), impozitul local crește de la 1.000 de lei pe an la 7.500 de lei pe an.

Este vorba despre impozitul calculat pentru anul 2026, care se plătește în 2027.

În alte orașe, creșterea de impozit pe firmă va fi mai mică decât în Capitală, dar va fi vorba tot de majorări substanțiale, de până la 5 ori.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 6 secunde

Impozitele pe proprietate cresc cu 750% pentru imobilele cumpărate pe firmă. Exemplu de calcul
Evenimentacum 2 minute

Polițiștii au discutat cu elevi din Alba despre consumul de substanțe interzise. Profesorii, instruiți privind eventuale cazuri
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 20 de minute

Legea privind plata pensiilor private, votată la Senat fără ”discriminările” reclamate de AUR
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 37 de minute

Aqua Park la Alba Iulia, în zona șoselei de centură. Comisia a dat aviz negativ, dar consiliul local a votat proiectul
Administrațieacum O oră

Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto-audio-video. Care sunt condițiile. Lege adoptată de Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 secunde

Impozitele pe proprietate cresc cu 750% pentru imobilele cumpărate pe firmă. Exemplu de calcul
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 20 de minute

Legea privind plata pensiilor private, votată la Senat fără ”discriminările” reclamate de AUR
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

VIDEO: Ion Dumitrel, șeful CJ Alba, prima reacție despre „mega-afacerea microbuzelor școlare”: Procedura a fost strict verificată
Evenimentacum o zi

VIDEO INTERVIU: Ion Dumitrel rupe tăcerea despre lupta pentru șefia PNL Alba. Va candida pentru un nou mandat de președinte?
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba, rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși "Prichindel", premiată la București pentru promovarea culturii în Alba Iulia
Evenimentacum o zi

VIDEO: Gino lansează un Christmas Medley. Interpretări elegante ale unora dintre cele mai îndrăgite cântece de Crăciun
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

VIDEO Utilizarea tehnologiei în administrație. Cazul Alba Iulia: Cum arată și cum funcționează centrul de management al traficului
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Se înmulțesc cazurile de gripă, pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Peste 100 de pacienți internați în spital
Evenimentacum 18 ore

Pacienții ar putea obține a doua opinie medicală, gratuit. Medicii, obligați să îi programeze la următoarea investigație. PROIECT
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 6 ore

Spectacol prezentat în premieră de Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia, sâmbătă, 20 decembrie. Ce pot învăța copiii
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 22 de ore

Adeverință medicală obligatorie la revenirea în colectivitate după boli contagioase, din ianuarie 2026
Mai mult din Educatie